Les sanctions américaines touchant huit personnalités ont été reconduites

Kigali: Le Président des États-Unis, Donald Trump, a reconduit pour une durée d’une année les sanctions touchant huit personnalités burundaises.



Il s’agit des sanctions ciblées à l’endroit des individus au sein du gouvernement du Burundi et des groupes armés qui contribuent à l’instabilité, y compris les menaces à la paix et à la sécurité, les actions qui minent les institutions démocratiques et les violations des droits de l’homme.



Plus spécifiquement, ces sanctions ciblées portent sur le gel de leurs biens et intérêts par États-Unis. De plus, les personnes de nationalité américaine ne peuvent faire des affaires avec eux. Le décret impose également des restrictions sur les visas aux personnes identifiées.



Les personnes qui ont été identifiées sont : Alain Guillaume Bunyoni, ministre de la Sécurité publique ; Godefroid Bizimana, directeur adjoint de la police nationale burundaise ; Godefroid Niyombare, ancien chef de service national de renseignement ; Cyrille Ndayirukiye, ancien ministre de la Défense ; Gervais Ndirakobuca, Chef de Cabinet du ministre de la Sécurité publique ; Léonard Ngendakumana, officier ; Joseph Mathias Niyonzima, agent du service national de renseignement et Alexis Sinduhije, président du parti MSD. (Fin)