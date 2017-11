Belgique: exposition en photo des 100 jours du Génocide des Tutsi

Kigali: La quatrième édition de cette exposition en photos a débuté le samedi 10 novembre 2017. Elle est organisée par IBUKA, la fédération des associations de rescapés du Génocide.



Marc Duvivier, maire de la ville d'Ath, a déclaré que le génocide était un crime grave que l'homme ne peut pas décrire correctement. Il a dit que l'exposition aiderait les gens à comprendre le Génocide perpétré contre les Tutsi et son histoire.



Il a déclaré: “Nous exhortons les citoyens d'Ath et tous les Belges en général à comprendre l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda et à garder à l'esprit la perversité de ce crime afin qu'ils puissent le prévenir de telle sorte qu’il ne se reproduise nulle part.



Il a promis que la ville d'Ath ouvrirait une bibliothèque de livres liés aux différents génocides qui ont eu lieu dans le monde, y compris le Génocide commis contre les Tutsi au Rwanda.



Déo Mazina, président d'IBUKA, Europe, a remercié les dirigeants de la ville qui ont autorisé cette l'exposition. Il a cependant montré des inquiétudes concernant des suspects de génocide toujours en fuite en Europe et dans le reste du monde, y compris en Belgique.



Il a remercié la poursuite judiciaire belge de trois Rwandais poursuivis pour crime de génocide. Ce sont Fabien Neretse, Ernest Gakwaya mieux connu sous le nom de Camarade et Emmanuel Nkunzuwimye, mieux connu sous le nom de Bomboko.



Cette exposition a été organisée dans différents pays d'Europe et d'Amérique. Elle a été organisée au Canada, aux États-Unis et au siège des Nations Unies. (Fin)