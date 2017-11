Un projet doté de $US 48,9 millions pour fournir l’énergie solaire à 445 mille ménages

Kigali: Un projet doté de $ 48,9 millions (plus de 41 milliards Frw) a été lancé pour fournir de l’énergie solaire à 445 mille ménages ruraux avant 2023.



Le projet est initié par le Gouvernement rwandais sur un financement de la Banque Mondiale. Les districts ruraux bénéficiaires sont surtout Nyarugururu, Gisagara, Nyamagabe, Gakenke et ailleurs où l’on n’est pas connecté au réseau national électrique.



Le projet appuiera ceux qui initient de petits projets générateurs d’électricité non connectée au réseau national. Plus de 1,8 millions d’habitants dont 53 % de femmes bénéficieront de ce projet.



Le Gouvernement a fait passer les fonds par la Banque Rwandaise de Développement(BRD) pour la mise en œuvre du projet.



«Nous travaillerons avec les coopératives SACCO au niveau des secteurs et les banques de micro-finances pour octroyer des crédits qui ont un intérêt de moins de 10 %. Les populations rurales contacteront ces crédits pour des équipements qui leur fourniront de l’énergie solaire. C’est un grand pas pour fournir l’énergie à toute la population », a indiqué le DG de la BRD, Alexis Kanyankore.



L’on doit noter que $ 44 millions seront consacrés aux activités d’énergie, plus de $ 4 renforceront les capacités des partenaires dont Umurenge SACCO, les banques et les micro-finances. En 2023, le projet permettra à 19 % de la population d’avoir accès à l’énergie.



Le Directeur de l’Energie au Ministère des Infrastructures, Robert Nyamvumba, a informé qu’actuellement 40,8 % de la population a un accès à l’électricité.



«Ce projet permettra à l’ensemble de la population d’avoir accès à l’énergie et au développement», a-t-il dit.



Jusqu’à présent, 26 opérateurs privés œuvrent dans le pays pour fournir l’énergie solaire à la population non connectée au réseau électrique. (Fin)