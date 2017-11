Trois étudiants en Droit de l’Université du Rwanda représenteront le pays dans une compétition à Arusha sur le DHI

Les trios gagnants: Sharon ; Elysée ; et Virginia

Kigali: Trois étudiants en 4ème année de la Faculté d Droit de l’Université du Rwanda (UR) séjourneront à Arusha du 18 au 28 Novembre pour une compétition en Droit Humanitaire International (DHI) qui réunit 12 pays anglophones.

Ces trois étudiants rwandais, Sharon Mpumwire (22 ans), Virginia Mukandayisenga (23 ans) et Elysée Rugundana (23 ans) ont battu en finale l’équipe de l’UNILAK. Au total, quatre universités, à savoir UR, UNILAK, ULK et Université de Kigali ont concouru au niveau national. Cette compétition organisée par le CICR pour renforcer les performances des étudiants en droit vise à vulgariser du DHI encore ignoré par le public.



Selon Sarah Swart, membre du jury et conseillère juridique régionale pour le CICR et qui est basée en Afrique du Sud, les grandes qualités dont a fait preuve l’équipe gagnante est la confiance dans l’exposé, la passion pour le droit et l’argumentation, la clarté dans l’exposé, le respect et la politesse devant la cour.



Parmi les 12 pays africains anglophones qui participent à ce concours, l’on peut citer l’Ethiopie, l’Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, l’Afrique du Sud, le Rwanda, la Sierra Leone et le Nigeria, etc.

Le Chef de la Délégation du CICR, Pascal Cuttat, et le meilleur défenseur, Kennedy Abuya

La compétition a consisté en un procès fictif où l’une des équipes joue la défense et l’autre le procureur. Le meilleur défenseur qui a eu le premier Prix est Kennedy Abuya, même si son équipe s’est contentée de la 2ème place.



Dans ce procès fictif, l’on a un pays appelé Kundara, et un de ses territoires, Kundayi, qui détient 60 % du pétrole national, mais dont il ne tire pas profit. Raison pour laquelle Kundayi a créé une rebellions dénommée « Forces de Liberté » pour faire sécession, et dont le commandant Dextra est l’un des leaders.



Le procès consiste dans le jugement de Dextra, dont ses hommes sont accusés de diverses exactions et tueries contraires au DHI.



Ce mouvement est accusé d’avoir lancé des attaques qui ont détruit des stocks de pétrole, d’avoir tué des civils réunis lors d’une fête nationale, d’avoir enlevé et puis en otages certains, d’avoir violé des femmes et des filles, et d’avoir recruté et utilisé des enfants soldats. Tout cela est contraire aux principes du DHI.



L’équipe de l’UR avait donc mission de défendre Dextra. Certes l’on est dans un conflit armé. Mais le chef du mouvement n’est pas Dextra, mais le Général Mabeza, qui coordonne les activités. De côté financement de la guerre et achats des armes, ainsi que l’entraînement des militaires, une richissime dame vivant à l’étranger, Muganga Vally, s’en occupe. Mais ni Mabeza, ni Muganga n’ont été arrêtés.



La défense a démontré que détruire des stocks de pétrole qu’utilise l’ennemi n’est pas un crime. C’est une stratégie de l’affaiblir. Cela est autorisé par les lois de la guerre.



Pour ce qui est des viols des enfants commis par ses hommes, la défense a montré que Dextra n’a pas été mis courant de ces abus afin qu’il punisse le coupable et procède à la prévention. Et puis le territoire étant vaste, il était difficile qu’il connasse tout ce qui se passait.



Par ailleurs, l’on doit savoir que ces informations sur les viols ont été diffusées par la presse gouvernementale qui avait intérêt à ternir l’image de l’adversaire. Rien ne prouve qu’effectivement ces viols aient eu.



Après délibération, l’équipe de l’UR a été appréciée par sa défense et classée première, avec un trophée. (Fin)