Le Canada et le Rwanda conviennent de coopérer en matière de protection de l'environnement

Kigali: La ministre canadienne de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a rencontré le ministre de l'Environnement du Rwanda, Vincent Biruta, afin de signer un protocole d'entente de coopération environnementale.



Le protocole d'entente désigne cinq domaines où les deux pays travailleront ensemble : les changements climatiques, l'économie verte, la conformité aux lois en matière d'environnement et l'application de celles-ci, la gestion durable des milieux humides urbains et d'autres questions environnementales d'intérêt commun.



Le protocole d'entente met l'accent sur le rôle des peuples autochtones et assure l'égalité hommes-femmes. Il favorisera l'innovation et la croissance propre.



«Le Canada et le Rwanda sont devenus de solides partenaires dans le cadre de notre appui mutuel à l'Amendement de Kigali visant à réduire progressivement l'utilisation des HFC. Ce Protocole réaffirme notre grande amitié,» a déclaré la ministre Catherine McKenna après la signature. (Fin)