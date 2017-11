Kigali: Le Rwanda est prêt à accueillir certains africains retenus captifs en Libye, selon un communiqué publié par le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de la Communauté de l'Afrique de l'Est.



«Le Rwanda, comme le monde entier, a vu avec horreur les images du drame qui se joue en ce moment en Libye, où des hommes, des femmes et des enfants qui ont décidé de prendre le chemin de l'exil se retrouvent réduits en esclavage. Considérant la philosophie politique du Rwanda actuel et notre histoire, nous ne pouvons pas rester silencieux alors que des êtres humains se font maltraiter et vendre comme du bétail », indique ce communiqué, qui poursuit:



«Le Gouvernement et le peuple Rwandais tiennent aujourd'hui à exprimer un message de solidarité envers nos frères et sœurs africains encore retenus captifs. Le Rwanda n'a pas la prétention de pouvoir accueillir tout le monde, mais la porte est grande ouverte. Nous sommes prêts à collaborer étroitement avec l'Union Africaine, le secteur privé et les autres partenaires amis du Rwanda, pour pouvoir assurer des conditions d'accueil et de confort minimum à ceux qui en auront besoin». (Fin)