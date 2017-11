La Fédération des Verts d’Afrique demande que les vendeurs de ressortissants africains en Libye soient jugés par la CPI

Dr Frank Habineza

Kigali: La Fédération des Verts d’Afrique (FeVA) demande que les vendeurs de ressortissants africains en Libye soient jugés par la CPI, selon un communiqué de la FeVA signé par son président, Dr Frank Habineza.

«C’est avec une grande stupéfaction et une profonde indignation que les responsables de la Fédération des Verts d’Afrique (FeVA), ont vu à travers les médias, des images choquantes et insoutenables des actes d’esclavagisme en Libye. Ces images mettent en exergue une vente aux enchères de ressortissants africains originaires des pays membres de la CEDEAO vendus comme du bétail par des nationaux Libyens. Un trafic d’être humain, ignoble et digne d’une époque révolue. Qualifiés de crime contre l’humanité, ces actes sont passibles de la Cour Pénale Internationale (CPI). Les auteurs, co-auteurs et complices doivent y répondre devant celle-ci», recommande un communiqué de la FeVA, qui poursuit :



«- Considérant que ces crimes ont été rendus possibles voire aggravés par la situation d’insécurité quasi permanente et hautement dangereuse qui prévaut actuellement en Libye et qui résulte en grande partie des conséquences des politiques anti-immigrations de l’Europe;



- Considérant la responsabilité historique des pays membres de l’OTAN pour leur intervention directe en Libye avec pour objectif le renversement du régime de Kadhafi;



- Considérant la démission voire la complicité des Présidents et Chefs d’Etat des pays de la CEDEAO dont les ressortissants en sont victimes ;



- Considérant que l’esclavage est un crime odieux contre l’humanité».



La Fédération des Verts d’Afrique (FeVA), demande instamment à:



- 1. L’Union Africaine de prendre des mesures énergiques à l’endroit du gouvernement Libyen pour l’amener à rechercher les auteurs, co-auteurs et complices de ces crimes afin de les déférer devant la CPI;



- 2. La Libye de libérer immédiatement tous les prisonniers ressortissants des pays de la CEDEAO ;



- 3. Aux pays membres de l’union Européenne de revoir leurs politiques anti-immigrations dans le respect des principes fondamentaux des droits de l’homme souvent mis en avant dans leurs relations diplomatiques;



- 4. Aux dirigeants des pays de la CEDEAO de se ressaisir non seulement pour défendre et garantir tous les droits des ressortissants des pays membres à la foi dans l’espace CEDEAO qu’en dehors, et de créer les conditions favorables au développement et à l’épanouissement de la jeunesse, dans leurs pays respectifs;



- 5. La Société civile et tous les défenseurs des droits de l’homme de rester vigilants et mobilisés pour dénoncer les abus, violations et toutes les atteintes aux droits de l’homme dans la région. (Fin)