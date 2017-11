Le Rwanda adresse ses condoléances à l’Egypte après l’attentat du Sinaï

Kigali: Le Rwanda a adressé ses condoléances à l’Egypte après l’explosion suivie d'une fusillade dans une mosquée du nord du Sinaï égyptien qui a fait 305 morts dont 27 enfants.



«Au nom du gouvernement et du peuple rwandais: profonde sympathie et solidarité fraternelle envers le gouvernement et le peuple de l'Égypte! Nous condamnons fermement l'attaque de la Mosquée al-Rawala dans le nord du Sinaï qui a causé la mort insensée de 305 personnes innocentes et blessé beaucoup plus!» a écrit sur son compte tweeter Louise Mushikiwabo qui dirige la diplomatie rwandaise.



Vendredi 24 novembre, une vingtaine d'hommes armés ont fait sauter une bombe en pleine prière hebdomadaire dans une mosquée de Bir al-Abed, un village proche d'Al-Arich, la principale ville du nord du pays.



Selon un communiqué publié ce samedi 25 novembre par le parquet général égyptien, les assaillants brandissaient un drapeau du groupe djihadiste État islamique et étaient au nombre de 25 à 30. Bilan provisoire: au moins 305 morts et 128 blessés, d'après la télévision d'État.



Trois jours de deuil national ont été décrétés. Et le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a promis une réponse «brutale», après un conseil des ministres convoqué pour l'occasion. (Fin)