Israël va ouvrir une ambassade au Rwanda

Kigali: L’Etat d’Israël a l'intention d'ouvrir une ambassade au Rwanda afin d'améliorer les relations entre les deux pays.



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré à Nairobi son homologue rwandais Paul Kagame, et l'a informé qu'Israël ouvrirait une nouvelle ambassade à Kigali, la capitale rwandaise.



Le tête-à-tête entre Benjamin Netanyahu et Paul Kagame a eu lieu ce mardi 28 novembre en marge de la prestation de serment du Président kenyan Uhururu Kenyatta pour un second mandat.



"Nous allons ouvrir une nouvelle ambassade à Kigali dans le cadre de l'expansion de la présence d'Israël en Afrique et de l'approfondissement de ses liens avec les pays africains », a déclaré Benjamin Netanyahu après leur entretien.



Les discussions entre les deux personnalités ont également porté sur la question des vols directs entre Kigali et Tel-Aviv pour faciliter les échanges entre les deux pays et les deux peuples.



Les deux pays ont plus d’une chose en commun, notamment le fait d’être exigus et d’avoir connu de très douloureuses expériences: l’holocauste pour Israël et le génocide des Tutsi pour le Rwanda. (Fin)