Le génocide et ses infractions connexes ne peuvent être luttés efficacement qu'avec le soutien de toute la Communauté Internationale

Kigali: C'est l'une des déclarations d'Abel Buhungu, Chargé d'Affaires du Haut-Commissariat du Rwanda à Lusaka, dans son article "Fighting against genocide ideology" publié le 30 novembre 2017 par le journal Zambia Daily Mail Limited.



L'article décrit comment les pays étrangers devraient contribuer à la lutte contre l'impunité liée au génocide pour assurer la véritable signification de Never Again.



Pendant cent jours, à partir du 7 avril 1994, le Rwanda a subi l'un des pires génocides jamais enregistrés dans l'histoire du monde. Plus d'un million de Tutsi et d’Hutu modérés sont morts dans des tueries planifiées et orchestrées par le régime de l'époque.



L'histoire la plus sombre du Rwanda est en effet, une preuve flagrante du potentiel de nuisance des mauvais gouvernements et de la gouvernance. Le crime du Génocide commis contre les Tutsi en 1994 est reconnu dans le monde entier, bien que certains, par choix, continuent à propager le négationnisme ou à tout le moins à le banaliser le. Ceci est orchestré principalement par des individus et des groupes vivant à l'extérieur du Rwanda.



Sans surprise, les négationnistes les plus notoires sont plus de 70.000 personnes ont été condamnées en absence pour des crimes de génocide. Ceux-ci incluent d'anciens idéologues et hauts fonctionnaires du régime génocidaire, qui ont planifié et exécuté le génocide, mais qui souhaitent se protéger eux-mêmes, ainsi que l'image du gouvernement qu'ils ont servi. Ils sont soutenus dans ce plan odieux par leurs réseaux internationaux à long terme qui partagent avec eux un objectif commun: faire porter la responsabilité du génocide sur les personnes qui ont vaincu le régime génocidaire et qui ont effectivement arrêté le génocide.



La prévention du génocide exige que nous déracinions l'idéologie du génocide, le révisionnisme et le déni puisque c'est aussi une phase reconnue de tout génocide qui a eu lieu. En tant que pire crime contre l'humanité, le génocide et ses phases de mise en œuvre ne peuvent être combattus efficacement qu'avec le soutien de toute la communauté internationale.



Certains des auteurs du génocide de 1994 contre les Tutsi sont dispersés à travers le continent et au-delà, et avec leurs réseaux de soutien, sont évidemment impliqués dans le déni et la propagation de l'idéologie du génocide.



Le Rwanda félicite et remercie les pays qui ont, soit jugé avec succès devant leurs tribunaux nationaux, déportés et extradés vers le Rwanda, soit transféré des suspects au Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR).



La Zambie a été parmi les tous premiers pays africains à contribuer à la lutte contre l'impunité liée au génocide, en facilitant l'arrestation et le transfert de suspects génocidaires vers le TPIR désormais inanimé. Parallèlement, la signature du traité d'extradition entre la Zambie et le Rwanda, supervisé par les Présidents Edgar Lungu et Paul Kagame en juin dernier, témoigne de la bonne volonté et de l'engagement à lutter contre toutes les formes de criminalité et d'impunité.



Le Rwanda entretient récemment une assez bonne collaboration avec un certain nombre de pays qui résulte aux extraditions et aux déportations au Rwanda ou à la traduction de ces suspects génocidaires devant leurs tribunaux nationaux.



Ces pays et le nombre respectif de suspects de génocide en question sont: (i) les États-Unis (04); (ii) Canada (04); (iii) les Pays-Bas (05); iv) Suède (02); (v) Norvège (02); (vi) Ouganda (03); (vii) Finlande (01); (viii) France (01); (ix) Belgique (08) et (x) Allemagne (01). L’ancien TPIR a également effectué trois renvois au Rwanda avant sa fermeture.



Les suspects de génocide déportés et extradés sont jugés devant les tribunaux rwandais alors que ceux qui ont déjà été jugés par les pays d'accueil purgent déjà leur peine. Ce niveau de collaboration avec la communauté internationale ne lutte seulement pas contre l'impunité et l'idéologie du génocide, mais renforce l'engagement mondial à ne plus jamais subir un autre génocide.



Après l'arrêt réussi du génocide par le Front Patriotique Rwandais (FPR), rassurer que ces atrocités ne se reproduisent jamais au Rwanda était d'une importance primordiale. Des institutions dédiées à la promotion de l'unité et de la réconciliation (NURC) ainsi qu'à la lutte contre le génocide ont été créées: la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG).



Des lois contre l'impunité ont également été mises en place pour lutter contre tout ce qui pourrait conduire à un autre génocide.



L'article 2 de la loi N ° 18/2008 du 23 juillet 2008 relative à la répression du crime d'idéologie génocidaire définit l'idéologie du génocide comme: "Ensemble de pensées caractérisées par des conduites, discours, documents et autres actes visant à exterminer ou inciter autrui à exterminer des personnes fondées sur un groupe ethnique, une origine, une nationalité, une région, une couleur, une apparence physique, un sexe, une langue, une religion ou une opinion politique, commis en temps normal ou en temps de guerre».



Le crime d'idéologie du génocide, à l'article 3 de la même loi, "se caractérise par tout comportement manifesté par des faits visant à déshumaniser une personne ou un groupe de personnes présentant les mêmes caractéristiques comme des menaces, intimidations, dégradations par des discours, documents ou actions diffamatoires , qui visent à propager la méchanceté ou inciter à la haine. "



Par définition, le génocide est un acte criminel visant à détruire un groupe ethnique, national ou religieux ciblé en tant que tel. Selon Gregory H Stanton, fondateur et président de Genocide Watch, le génocide est divisé en huit (8) phases très distinctes: (i) classification; (ii) la symbolisation; (iii) la déshumanisation; (iv) l'organisation; (v) la polarisation; (vi) la préparation; (vii) l'extermination; et (viii) le négationnisme.



La phase de la négation du génocide en particulier, est la phase que le Rwanda s'efforce maintenant de surmonter. Le négationnisme est la dernière phase du génocide et il est de nouveau initié et propagé par les mêmes personnes qui ont planifié et exécuté le génocide, avec leur infrastructure de soutien.



Dans le contexte rwandais, ils essayent de: (i) transformer les victimes en bourreaux; (ii) étiqueter eux-mêmes les victimes; (iii) initier et propager la propagande anti-gouvernementale du Rwanda; et (iv) tuer les rescapés du génocide, en particulier pendant la période de commémoration du génocide commis contre les Tutsi de 1994 et (v) orchestrer et faire pression contre le gouvernement du Rwanda, parmi les membres de la communauté internationale qui ne se doutent de rien.



Il est nécessaire de continuer à documenter et à éclairer les citoyens du monde sur l'histoire prouvée du génocide commis contre les Tutsi en 1994. Les pays d'accueil qui ont reçu des inculpations à l'encontre de suspects génocidaires doivent agir de toute urgence pour mettre fin à l'impunité des suspects liés à l'inaction. La poursuite sert de leçon aux autres et aide à mettre un terme à l'impunité qui existait dans le Rwanda d'avant 1994, qui a été un déclencheur important dans l'exécution du génocide.



Le Rwanda est reconnaissant à la Zambie d'avoir déclaré la clause de cessation en faveur des anciens réfugiés rwandais. La clause de cessation a pour but de régulariser le séjour en Zambie des anciens réfugiés rwandais qui choisissent de le faire ou de faciliter le rapatriement volontaire au Rwanda pour ceux qui souhaitent le faire.



Le haut-commissariat du Rwanda en Zambie continue de fournir des services consulaires, y compris des passeports, à nos compatriotes rwandais à l'appui de la mise en œuvre complète de cette clause de cessation, particulièrement avec la date limite de la Clause de cessation du 31 décembre 2017.



L'invocation de la clause de cessation par le bureau du Haut -Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d'autres pays hôtes, y compris la Zambie, signifie que l'agence pour les réfugiés et les pays hôtes respectifs ne seront plus responsables de soutenir les réfugiés rwandais.



Les réfugiés ont jusqu'en décembre 2017 pour obtenir la résidence légale dans les pays d'accueil, rentrer chez eux au Rwanda ou risquer de perdre la légalité de leur séjour dans le pays d'accueil.



Le haut-commissariat du Rwanda à Lusaka est conscient de la résistance à la pleine mise en œuvre de la clause de cessation par une petite clique d'individus au sein de la communauté rwandaise.



Ils ont intimidé la majorité sans méfiance dans la communauté et se livrent à une campagne de dénigrement contre le gouvernement rwandais.



L'héritage d'horreur qui a suivi le génocide de 1994 contre les Tutsi a jeté une ombre sur la capacité de la société rwandaise à se réconcilier et à se relever de ses propres cendres.



Aujourd'hui, cependant, sous la direction du Président Kagame, les Rwandais sont sortis de l'apocalypse, contre toute attente, en instituant et en pratiquant la bonne gouvernance pour créer l'un des pays les plus sûrs du monde, où la sécurité a créé un terrain fertile pour le développement rapide et régulier.



Alors que la nation de l’Afrique de l’Est est résolue et déterminée à combattre l'idéologie du génocide, cette menace, qui est la cause de la pire forme de crime contre l'humanité au monde, ne peut être vaincue qu'avec le soutien de toutes les nations bien intentionnées. En effet, des efforts globaux concertés doivent être mobilisés pour s'assurer que le génocide ne se reproduise plus jamais, nulle part ailleurs. (Fin)





*Abel Buhungu est Conseillé au Haut-Commissariat du Rwanda à Lusaka. www.daily-mail.co.zm/fighting-against-genocide-ideology/