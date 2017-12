L’ambassadeur du Rwanda en France est de retour à Paris

Kigali: L’Ambassadeur Jacques Kabale qui représente le Rwanda en France est de retour à Paris. Son rappel au Rwanda le 14 octobre dernier «pour consultation» laissait craindre une rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.



Selon une source officielle rwandaise contactée par le journal parisien Jeune Afrique, l’ambassadeur est rentré porteur d’un courrier de Louise Mushikiwabo, la ministre des Affaires étrangères, à son homologue français Jean-Yves Le Drian.



Dans ce courrier, la Ministre Louise Mushikiwabo fait part de l’exaspération du Rwanda face aux « manipulations judiciaires » françaises dans les dossiers liés au génocide de 1994.



Les relations déjà houleuses entre le Rwanda et la France à cause d’un litige sur le génocide connaissent un nouveau coup de froid. Et pour cause : Un magistrat parisien, le juge Herbaut, a d’ores et déjà adressé une convocation à James Kabarebe, actuel ministre rwandais de la Défense.



Le magistrat français entend confronter le Ministre James Kabarebe, le 14 décembre, à un témoin de dernière minute, qui accuse l’ancienne rébellion du Front Patriotique Rwandais (FPR) d’être à l’origine de l’attentat commis le 6 avril 1994 contre l’avion du Président rwandais de l’époque Juvénal Habyarimana.



Cet attentat qui mit le feu aux poudres avait été le prétexte au déclenchement du génocide des Tutsi du Rwanda en 1994 qui avait pris fin avec la prise du pouvoir par les rebelles du FPR le 7 juillet 1994. (Fin)