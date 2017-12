La FAO appelle à davantage d'investissements pour contrer la hausse de la faim

Kigali: L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a plaidé pour davantage d'investissements dans la lutte contre la faim, en augmentation pour la première fois après une décennie de baisse.



Selon les derniers chiffres annoncés par l'agence onusienne, 815 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde.



«La récente hausse du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde requiert une action immédiate afin d'inverser la situation», a déclaré le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, aux membres du Conseil de l'Organisation réunis à Rome.



L'obésité et le surpoids sont également en hausse, aussi bien dans les pays développés que ceux en développement. Deux fléaux qui font peser des coûts supplémentaires sur l'ensemble des systèmes alimentaires.



«La chose la plus importante à faire maintenant est de renforcer la résilience des personnes pauvres afin de faire face aux impacts des conflits et du changement climatique et de s'assurer que l'aide humanitaire soit associée aux initiatives en faveur du développement», a indiqué M. Graziano da Silva.



Le chef de la FAO a appelé à ne pas perdre de vue l'objectif visant à éradiquer la faim d'ici 2030. «Cela implique donc de nouveaux investissements - je dirais beaucoup plus d'investissements - de la part du secteur public et privé», a-t-il souligné. (Fin)