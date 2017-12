Le nouvel Ambassadeur du Rwanda en Belgique a présenté ses lettres de créance

Kigali: Le nouvel Ambassadeur que le Rwanda a désigné au poste diplomatique de ce pays à Bruxelles, Amandin Rugira, a présenté ce jeudi 07 décembre ses Lettres de Créance au Roi des Belges Philippe Léopold Louis Marie.



L’Ambassadeur Amandin Rugira a présenté au Palais Royal les Lettres du Président Paul Kagame qui l’accréditent en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Rwanda auprès du Royaume de Belgique.



La cérémonie de présentation des lettres de créance a été marquée par un entretien privé avec Sa Majesté Philippe, Roi des Belges, qui a donné lieu à un échange très fructueux sur des questions essentielles de Coopération bilatérale.



La juridiction de l’Ambassade du Rwanda en Belgique couvre aussi le Grand Duché de Luxembourg, le Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique(ACP) et les Institutions de l'Union Européenne.



A l'âge de 25 ans, un diplôme de sciences économiques en poche, Amandin Rugira a exercé de 1988 à 2009 diverses fonctions à responsabilité.



Il a été Directeur des Opérations de Change à la Banque Nationale du Rwanda, Directeur des importations au Ministère du Commerce, Directeur de l'Institut Supérieur de Finances Publiques, Directeur Général de l'Office National des Postes, Directeur de cabinet du Premier Ministre ainsi que Directeur Général de la Banque Rwandaise de Développement.



En diplomatie, le nouvel Ambassadeur est riche d'un bagage acquis comme Ambassadeur du Rwanda en République Démocratique du Congo de 2009 à 2014 ainsi qu'en République du Burundi de 2014 à 2017. Il a en outre été Secrétaire Permanent au Ministère des Affaires Etrangères de 2005 à 2009. (Fin)