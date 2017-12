La Corée fait un don de $7 millions pour appuyer le développement des ICT dans l’Education

Le Ministre Claver Gatete et l'Ambassadeur du Corée au Rwanda, Kim Eung-joong

Kigali: Le Gouvernement du Rwanda a signé avec la Corée un accord selon lequel la Corée fait un don de $7 millions pour construire les Capacités des Technologies de l’Information et de la Communication (ICT) au sein du Secteur de l’Education (Capacity Development for ICT in Education ou CADIE), selon le Ministre des Finances Claver Gatete.

«La Corée est un pays très ami avec le Rwanda et très développé en ICT. Raison pour laquelle il nous a aidés à installer la Fibre Optique à bande large. Sa Cie «Telecom House» est entrain d’installer la connexion rapide 4G. Nous avons recouru à cette Cie pour nos Ecoles Technique et des Métiers (TVET). Il est opportun maintenant que ce pays apporte son appui dans le renforcement des capacités en ICT à nos écoles primaires et secondaires. C’est dans ce but que ces $7 millions serviront à former deux enseignants par district, soit 60 enseignants formateurs à raison de deux Centres d’Excellence en ICT par district. Ce projet commence en 217 et se clôturera en 2020», a-t-il indiqué.



Il a ajouté que ce projet formera 43 mille enseignants du primaire et du secondaire, ainsi que 446 chargés de l’utilisation des ICT dans l’Education au niveau des districts et des secteurs.



«Le projet CADIE sera mis en œuvre par l’Office rwandais en charge de l’éducation (REB). CADIE est très important pour les générations futures. Il a la mission d’allier les ICT et l’Education pour innover et pousser en avant le pays. Il a l’avantage de commencer par la fondation. Certes, il y a la coopération entre les Gouvernements du Rwanda et de Corée. Mais il faut aussi que les secteurs privés des deux pays emboîtent le pas afin d’enregistrer plus de résultats», a poursuivi le Ministre Gatete. (Fin)