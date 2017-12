Des étudiants venus de l'Université Catholique de l'Ouest visitent la CNLG

Kigali: Une délégation d'étudiants de l'Université Catholique de l'Ouest en France a visité la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG). Ils sont au Rwanda dans un voyage d'étude dans le cadre de leurs études de maîtrise en conflictualité et médiation.



Dr Jean-Damascène Gasanabo, Directeur Général du Centre de Recherche et de Documentation sur le Génocide au sein de la CNLG, a expliqué les responsabilités de la CNLG, les juridictions Gacaca et leur rôle dans l'offre de justice après le Génocide, les stratégies mises en place par le Rwanda dans la prévention du génocide et la lutte contre son idéologie ainsi que la vision du pays.



Il a expliqué que la CNLG supervise les activités de la semaine du deuil nationale qui commence le 7 avril de chaque année et prépare des conférences utilisées par les Rwandais dans les villages du pays lors de cette semaine ainsi que les Rwandais vivant à l'étranger pendant la période commémorative de 100 jours.



Il a également expliqué que la CNLG gère huit sites mémoriaux du Génocide au niveau national et qu'elle a commencé le processus d'inscription de quatre d'entre eux, à savoir Nyamata, Kigali, Murambi et Bisesero sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela augmentera la visibilité de ces sites et la sensibilisation sur le Génocide perpétré contre les Tutsi, ainsi que la lutte contre son négationnisme et sa banalisation.



Il leur a dit que pour préserver les preuves et autres artefacts du Génocide perpétré contre les Tutsi, la CNLG collabore avec l'Université de Pennsylvanie aux Etats-Unis pour préserver les vêtements dans le site mémorial de Nyamata et avec l'Université de Hambourg en Allemagne pour préserver les corps des victimes du Génocide dans le site mémorial de Murambi.



Le Dr Gasanabo leur a également dit que la CNLG plaide pour la cause des rescapés du Génocide dans le pays en matière de justice, d'éducation et de santé. Il a expliqué qu'en raison du plaidoyer fait par les Rwandais et les amis du Rwanda, un article punissant le déni ou la banalisation de tout génocide internationalement reconnu a été amendé dans la loi française sur la liberté d'expression.



Concernant les Juridictions Gacaca, le Dr Gasanabo a expliqué qu'elles ont joué un rôle important après le Génocide en offrant une justice réparatrice et en renforçant l'unité et la réconciliation entre les Rwandais.



Il leur a dit qu'actuellement, en partenariat avec Aegis-Trust, les documents Gacaca sont en cours de numérisation pour une meilleure préservation de l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi, et pour permettre l'accès et l'utilisation par les chercheurs locaux et étrangers.



Il a expliqué que la CNLG conduit et publie des résultats de recherche sur le Génocide perpétré contre les Tutsi et supervise la rédaction de l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi dans les institutions publiques et privées (monographies) afin que cette histoire ne disparaisse pas comme il a été résolu par le dialogue national (Umushyikirano).



Il a indiqué que la CNLG travaille en partenariat avec différents établissements d'enseignement supérieur, notamment des établissements d'enseignement supérieur au Rwanda, l'Université de Minnesota aux États-Unis, l'Ohio State University aux États-Unis, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales en France et l'Université du Québec à Trois-Rivières au Canada parmi d'autres.

Outre la CNLG, les étudiants visiteront différents sites mémoriaux du Génocide perpétré contre les Tutsi, notamment le site mémorial du Génocide de Kigali à Gisozi, ainsi que les sites mémoriaux de Nyamata, Ntarama et Bisesero.



Ils visiteront également différentes institutions dont la Commission Nationale d'Unité et Réconciliation (NURC), le Musée du Palais du Roi à Nyanza, le Musée national ethnographique, le Musée de la campagne contre le génocide et le Mausolée des Héros nationaux ainsi que le Musée du palais présidentiel. (Fin)