Le Président Kagame au Ghana pour une réunion sur les Objectifs de Développement Durable

Kigali: Le Président rwandais Paul Kagame est arrivé ce lundi 11 décembre à Accra, la capitale du Ghana qui accueille une table ronde sur les Objectifs de Développement Durable de l'ONU.



Au cours de cette table ronde, l’accent est mis sur la mobilisation du soutien et l'accélération de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable.



Le Président Kagame et le président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki, sont présents à Accra parmi d'autres dignitaires internationaux.



Les Objectifs de Développement Durable (ODD), également nommés Objectifs mondiaux, sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité.



Ces 17 Objectifs s’appuient sur les succès des Objectifs du Millénaire pour le développement, tout en y intégrant de nouvelles préoccupations telles que les changements climatiques, la paix et la justice, entre autres priorités.



Ces objectifs sont étroitement liés les uns aux autres, le succès de l’un dépendant souvent de la résolution de problématiques généralement associées à un autre objectif. Les 17 ODD et leurs 169 cibles (sous-objectifs) forment la clé de voûte de l’Agenda 2030. (Fin)