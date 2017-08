Kigali: Six nouveaux Ministres entrent au Gouvernement fait de vingt Ministres et de onze Secrétaires d’Etat, tous désignés par le nouveau Premier Ministre, Dr Edouard Ngirente, et après consultation avec le Président Paul Kagame.

Les Ministres sont au nombre de vingt, dont onze sont des femmes, et neuf des hommes. Tandis que les Secrétaires d’Etat sont onze, dont deux femmes et neuf hommes.



L’ancien Ministère des Ressources Naturelles a été scindé en deux Ministères, dont celui de l'Environnement confié au Dr Vincent Biruta, et celui des Terres et des Forêts, donné à Mme Francine Tumushime. Celle-ci a été Directrice Générale (DG) en charge des Affaires Sociales au Ministères de l’Administration Locale (MINALOC).



L’ex-Ministère de la Jeunesse et des ICT (MYICT) a été aussi divisé en deux Ministères, dont celui des ICT qui est demeuré sous la direction de Jean-Philibert Nsengimana, et celui de la Jeunesse qui est piloté par Mme Rosemary Mbabazi, ex-Secrétaire Permanente du Ministère du Commerce, Industrie et des Affaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est.



Les Affaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est sont maintenant au sein du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (MINAFFET), qui est resté dans les mains de Mme Louise Mushikiwabo. L’Ambassadeur Olivier Nduhungirehe a été nommé Secrétaire d’Etat dans ce même Ministère. Il a été remplacé à Bruxelles par Amandin Rugira qui était Ambassadeur du Rwanda au Burundi.



Le communiqué signale aussi que François Kanimba a été remplacé par Vincent Munyeshyaka qui assumait les fonctions de Secrétaire d’Etat en charge du développement socioéconomique au Ministère de l’Administration Locale (MINALOC).



Mme Judith Uwizeye est devenue Ministre au Bureau du Président de la République. Elle a été remplacée au Ministère du Travail par Mme Rwanyindo Kayirangwa Fanfan.



Mme Marie-Solange Kayisire a remplacé Stella Ford Mugabo au Ministère des Affaires du Gouvernement au sein de la Primature. Mme Jeanne d'Arc Debonheur a été nommée Ministre des Réfugiés et de la Gestion des Catastrophes en remplacement de Mme Séraphine Mukantabana, devenue Présidente de la Commission de Réintégration des ex-combattants.



D’autres nominations



D’autres nominations importantes ont eu lieu, notamment celle de l’ex-Premier Ministre Anastase Murekezi, désigné Ombudsman en chef, en remplacement de Mme Aloysia Cyanzayire.



Le Député Jean-Marie Vianney Gatabazi a été nommé Gouverneur de la Province du Nord. Il prend la place de Jean-Claude Musabyimana devenu PS du nouveau Ministère des Terres et des Forêts. Fred Mufuluki a été nommé Gouverneur de la Province de l'Est.



John Ntigengwa, qui a travaillait à la Fondation Imbuto, est maintenant le PS au Ministère des Sports et de la Culture, alors que Michel Sebera a été nommé au même titre au Commerce et Industrie.



Emmanuel Bigenimana est le PS au Ministère de la Jeunesse, tandis qu’Assumpta Ingabire a été nommée PS au MINALOC.



Le Député Edouard Bamporiki a été nommé président de la Commission Nationale Itorero, en remplacement de Boniface Rucagu, qui fait partie du Conseil Consultatif National des Sages.



Mme Pichette Kampeta Sayinzoga a été désignée DG de NIRDA (Office National de la Recherche Industrielle et Développement). Elle a été remplacée au poste de Directrice de Cabinet à la Primature par Mme Odette Uwamariya, qui était PS au MINALOC.



Il est prévu que les membres du Nouveau Cabinet prêtent serment ce jeudi. (Fin)