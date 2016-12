Le Projet d’Appui aux Services de Conseils adaptés au Marché pour la Qualité des Semences laisse des réalisations à faire durer

Kigali: Le Programme d’Appui au Plan Stratégique de la Transformation Agricole (SPAT II) a expiré le 05 Décembre 2016. Il laisse d’importantes réalisations à poursuivre pour toujours porter haut la productivité et la transformation de l’agriculture au Rwanda.

Le projet s'est concentré sur sa mission consistant à accroître l'accès aux services consultatifs et aux semences de qualité. La réussite la plus fructueuse du programme est l'expansion à l'échelle nationale de l’approche FFS (Farmer Field School) ou Ecole du Fermier dans son Champ. Mais le Programme a également soutenu activement le secteur des semences ainsi que la communication agricole.

Ce Projet quinquennal a été soutenu par le Gouvernement belge avec une contribution de 18 (dix-huit) millions d'euros. La contribution du Rwanda était de 620 mille euros. Le programme était géré par le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales (MINAGRI), mais les activités ont été mises en œuvre par l’Office Rwandais de l'Agriculture (RAB) et le Centre d'Information et de Communication Agricole (CICA) avec le soutien technique de l'Agence Belge de Développement. À la fin du programme, il a été noté que le budget était entièrement utilisé à 99,5%.

À la fin de 2016, le programme a formé 44 formateurs nationaux FFS, 2531 animateurs FFS et 260 000 agriculteurs FFS, dont 53% de femmes.





Les agriculteurs ont été renforcés dans les principales cultures comme les pommes de terre, le manioc, les bananes, les haricots, le soja, le maïs, les tomates, les fruits de la passion, le blé, les légumes et les produits laitiers. Actuellement, les FFS sont répartis dans tout le pays.

Services des Conseillers Agricoles: École du Fermier dans son Champ ou FFS

Le Programme s'est appuyé sur l'introduction réussie de l'approche FFS par l'ancienne intervention financée par la Belgique sur la lutte intégrée contre les ravageurs (IPM). Il est important de noter que le programme SSPATII n'a pas inventé l'approche FFS. Elle a déjà été introduite par la FAO en 1980 et elle est mise en œuvre dans près de 100 pays.

PRINCIPES CLES DES FFS

Apprendre par la pratique: les adultes apprennent mieux par l'expérience plutôt que par l'écoute passive aux conférences et aux démonstrations.

Chaque FFS est unique en ce qui concerne le contenu: Les agriculteurs décident de ce qui est pertinent et de ce que les FFS devraient aborder.

Apprendre comment apprendre - les cultivateurs renforcent leur capacité d'observer, d'analyser et de prendre des décisions conscientes.

Poser un problème / résolution du problème - les problèmes sont posés comme des défis et non comme des contraintes.

Les champs des agriculteurs sont le terrain d'apprentissage - le champ - le système de production végétale ou de bétail - est le principal outil d'apprentissage.

Les agents de vulgarisation sont des facilitateurs et non des enseignants - parce que leur rôle est de guider le processus d'apprentissage.

L’Unité est la force - les agriculteurs dans un groupe ont plus de pouvoir que les agriculteurs pris individuellement.

Tous les FFS suivent un processus de formation systématique - les étapes clés sont l'observation, la discussion en groupe, l'analyse, la prise de décision et la planification de l'action.

Source: Groenweg. K. et al. 2006. École de terrain pour les éleveurs de bétail. Directives pour l'animateur et le manuel technique, Nairobi: ILRI

"Le programme FFS a un ensemble de principes à suivre (voir ENCADRE + PHOTO FFS: Principes des FFS). Nous avons respecté ces principes clés et nous avons introduit certaines innovations pour rendre l'approche plus rentable et plus durable. Dans notre approche FFS, le facilitateur FFS est toujours un agriculteur. Dans la plupart des autres projets FFS, le facilitateur est un agent du Gouvernement ou d’une ONG ", a déclaré Raf Somers, Co-Directeur du Programme.

"Le principe fondamental dans les FFS est de respecter l'expérience des agriculteurs. Nous offrons l'occasion d'échanger et de découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Tous les agriculteurs participent activement aux expériences menées sur le terrain menées, dans le champ d’expérimentation de leur propre village. Les expériences comprennent la comparaison de diverses variétés végétales, les pratiques de lutte intégrée contre les pratiques communes des agriculteurs, les essais d'engrais, etc. Tous les agriculteurs apprennent sur le terrain. Dans les FFS, nous disons: Le champ est l'école et la plante est l'enseignant. Les agriculteurs apprennent à observer et analyser la plante, le sol, l'environnement. Ils discutent de ce qu'ils voient et prennent une décision sur ce qui doit être fait, ceci est rapidement mis en œuvre. La semaine suivante, ils regardent les résultats de leur action. L'animateur est là pour faciliter la discussion. Il ne leur enseigne pas ce qu’il faut faire, mais il les aide à découvrir et à analyser.

L'objectif des FFS est de renforcer la capacité des agriculteurs à prendre de bonnes décisions basées sur l'observation et l'analyse.

Chaque groupe FFS compte environ 20 à 30 agriculteurs. Même si les groupes sont informels, ils sont très bien organisés. Chaque groupe a un comité avec un président, un vice-président, un secrétaire, un comptable, etc. Ils ont aussi des règlements internes. Chaque groupe a son propre champ d'expérimentation. Ses membres se réunissent chaque semaine. Outre le travail sur le terrain, il est toujours opportun d'aborder un sujet particulier comme une discussion approfondie sur une maladie spécifique, mais aussi sur la nutrition, le dialogue familial, le genre, le VIH, etc.

Formation des formateurs:

Il est capital de souligner la formation intensive des facilitateurs FFS. Les facilitateurs doivent acquérir une variété de compétences. Par conséquent, le programme de formation vise à renforcer les compétences techniques, les compétences en facilitation et les compétences de groupe. Chaque facilitateur FFS est formé dans une culture spécifique, pour laquelle les FFS apprennent les bonnes pratiques agricoles jusqu’à connaître les principaux ravageurs et les maladies.

Il est tout aussi important pour un facilitateur d'avoir d'excellentes aptitudes à la facilitation. Les FFS apprennent ceci par la pratique: un stagiaire facilitera une session, même des autres stagiaires. Et des formateurs Masters fourniront des commentaires.

Enfin, les facilitateurs doivent avoir des compétences en matière de formation de groupe: ils apprennent comment faciliter l'élection d'un comité de groupe, établir des normes, élaborer une constitution et des règlements, ainsi que la façon de garder les activités amusantes et intéressantes en utilisant des brise-glace et des jeux dynamiques. De tels jeux améliorent les relations des membres et permettent au groupe de mieux travailler.

La formation des facilitateurs FFS est assurée par des formateurs FFS spécialisés. Le programme SSPATII a investi pendant dix-huit (18) mois dans la formation de quarante-quatre (44) Masters rwandais Formateurs au RAB. Ils étaient déjà au départ des agronomes formels. Donc, la formation se concentre sur la façon de former quelqu'un pour en faire un bon facilitateur doté de la capacité à vraiment faciliter un processus d'apprentissage. «Penser que tout agronome est capable de former de nouveaux facilitateurs FFS serait une grosse erreur», a indiqué Raf Somers.

"Ces Masters Formateurs ont maintenant des compétences très spécifiques auxquelles l’on devrait recourir lors de la formation de nouveaux facilitateurs FFS au Rwanda", a-t-il ajouté.

Les FFS augmentent la productivité

Plusieurs études menées par le programme montrent une forte augmentation de la productivité par des agriculteurs FFS par rapport aux agriculteurs non formés. L'étude la plus complète qui a concerné 1440 agriculteurs a montré une augmentation moyenne de 45%. La même enquête a montré que 73% de tous les agriculteurs FFS utilisent les bonnes pratiques agricoles (BPA) dans leur propre ferme. Et ces agriculteurs qui appliquent les BPA produisent même 82% de plus que les agriculteurs qui n'appliquent pas les BPA. Avec de si bons résultats, les agriculteurs sont facilement convaincus.

Plus de 200 000 agriculteurs ont déjà été formés

Dans tout le pays, plus de 200 000 agriculteurs sont membres de l'un des 8700 groupes FFS. La valeur des produits agricoles obtenus combinés s'élève à un montant stupéfiant de 20 (vingt) millions d'euros! Une partie des produits additionnels est consommée par la famille tandis que la production excédentaire est vendue sur le marché.

Selon la Directrice du Programme au sein du MINAGRI, Sylvia Salama Gata, les évaluations confirment que la productivité et le revenu des familles FFS ont été améliorés.

"Il ya eu des résultats économiques et sociaux. Les gens pouvaient économiser de l'argent, construire des maisons, acheter des vaches, louer plus de terres, et ainsi de suite. Ils ont payé les frais de scolarité des enfants, ainsi que l'assurance maladie. Dans leurs groupes, ils discutent également des questions de genre, de planification familiale, de nutrition, de VIH / SIDA, etc. Parfois, les groupes peuvent inviter des formateurs d'autres groupes bien formés et échanger avec eux les meilleures pratiques », a-t-elle dit.





L’encadrement par les FFS a permis à l’agriculteur de la banane Munyagisenyi d'atteindre $ 119 047, 6

(Article publié par Rwanda news Agency (WWW.RNANEWS.COM), 06 Décembre 2016)

Rubavu: Emmanuel Munyagisenyi, agriculteur modèle de la banane encadré par les conseillers agricoles FFS, est arrivé à un revenu de cent millions Frw, soit $ 119 047, 6.

Munyagisenyi habite le district de Rubavu, secteur Kanama, cellule Mahoko. Il témoigne que l’agriculture a transformé sa vie.

"Apres la formation et l’encadrement par les conseillers agricoles appelés FFS, j’ai mis en œuvre ce que j’ai appris. Et maintenant, je commence à récolter les fruits de ce que j’ai semé", a-t-il indiqué.

Il a tenu les mêmes propos lors de la visite sur terrain des participants à une conférence internationale à Kigali sur International Learning Event. C’était en Juin 2016. Il le répète devant la presse, en guise d’encourager les fermiers rwandais à adopter des méthodes culturales innovatives et plus porteuses.

Il a rappelé qu’avant sa formation par les FFS, il cultivait et récoltait ce qui nourrissait sa famille.

"C’était même insuffisant face aux dix membres de ma famille. J’avais des difficultés à payer les frais scolaires de mes enfants. Tout cela a été résolu par l’agriculture professionnelle", a-t-il informé en soulignant que grâce à l’encadrement des FFS, sa culture de banane a eu un haut rendement.

"Dans ces cinq dernières années, grâce à l’argent issu de la vente de mes bananes, je me suis acheté cinq propriétés d’une valeur de soixante-dix-millions Frw, quatre vaches de la race Frisonne, et une maison de cinq millions Frw", a-t-il poursuivi.

Munyagisenyi remercie RAB et le MINAGRI qui lui ont fourni de nouvelles variétés de semences FIYA 17, Fiya 15, Injagi et Mborogoma.

"Ces nouvelles variétés m’ont permis de récolter un régime de banane variant entre 200Kg et 220 Kg, alors qu’auparavant le plus gros régime que je pouvait obtenir pesait seulement 50 Kg", dit-il.

Le sentiment d'appartenance au groupe confère une protection sociale

Lorsque 3000 agriculteurs FFS ont été interrogés sur la raison la plus importante de se joindre à un groupe FFS, la majorité (38%) ont dit qu'ils voulaient appartenir à un groupe où les membres peuvent s'entraider. Le groupe FFS leur fournit une sorte de protection sociale. Trente-trois pour cent (33%) adhèrent afin de produire plus et avoir plus de nourriture. D'autres encore, représentant 29%, font partie du groupe afin de produire et de vendre plus et cela permet d'obtenir plus de revenus.

Les membres du groupe améliorent leur condition de vie. 71% des groupes disposent d'économies internes qui contribuent à la protection sociale et qui constituent une première étape dans le développement économique. 22% des groupes ont lancé une activité commerciale pour générer des revenus pour le groupe. Certains groupes ont investi dans la foresterie, la production porcine ou les étangs de poissons, tandis que d'autres ont produit et vendu des semences ou acheté des champs pour les plantations de bananes.

Le FFS traite des questions sensibles comme la violence liée au genre

Tout d'abord, il convient de noter que le programme présente un bon équilibre entre les sexes, 53% des membres du groupe étant des femmes. Mais l'égalité entre les sexes signifie plus que l'équilibre entre les sexes. Par conséquent, le programme a travaillé avec le Centre des Ressources en hommes du Rwanda (RWAMREC) pour introduire l'approche «Men Engage» dans le groupe FFS. Cette approche s'inscrit pleinement dans le cadre de la campagne HeForShe lancée par les Nations Unies pour promouvoir la masculinité positive au service de l'égalité entre les sexes.

Le programme a piloté avec succès un modèle de formation par les pairs: 300 formateurs qualifiés ont été formés par les experts de RWAMREC, après quoi ils ont formé les membres de divers groupes FFS. En utilisant l'approche «Hommes Engage», le participant réfléchit de façon critique sur le rôle des hommes et des femmes et vise à réduire les inégales relations de pouvoir entre les sexes par un processus de changement et un processus de dialogue familial. Il en résulte moins de discrimination, moins de violence et moins de conflits sur les ressources.

"Je me suis rendu compte que j'étais en train d'infliger de la violence à ma femme, mais je ne l'ai jamais appelée violence dans le terme propre. Pour moi, ce sont mes droits et mes privilèges en tant que simple homme de corriger ma femme afin que ma maison s'organise. ... ... Cette formation m'a aidé à changer ma mentalité sur le pouvoir et les relations entre les sexes, à partir de maintenant, ma femme et moi sommes assis ensemble et prenons la décision en tant que famille, et j'ai aussi remarqué des changements dans ses attitudes. Elle était une femme très en colère avant. Mais aujourd'hui, elle se considère comme la femme la plus heureuse dans notre village ... J'avais l'habitude d'infliger de la violence sur elle à contrecœur parce que je ne savais pas que je viole son droit en tant qu'être humain ", a reconnu un homme facilitateur.

"En tant que dirigeant local dans mon village, je me suis dit que j'étais un homme de bien, mais j'avais tort, j'apprends dans beaucoup des séances sur le genre et je serai numéro un pour promouvoir des changements positifs liés aux principes et aux valeurs de l'égalité entre les sexes. Les séances sur le genre ont été très utiles aussi bien pour les autres hommes que pour les couples dans notre village parce que 80% des couples de nos villages vivent dans des conflits sans fin. Cependant, nous avons observé des changements tangibles. Certains couples sont apparus comme des modèles pour nous tous dans une période relativement courte. Leurs témoignages transforment les comportements d'autres hommes dans notre village et des autres à l'extérieur. Nous devons obtenir davantage de ces séances sur le genre afin que nous puissions transformer même tout le district et notre pays ", a déclaré un homme leader local.

Les facilitateurs FFS sont des agents de vulgarisation professionnels!

Depuis 2015, les facilitateurs FFS sont organisés en coopératives qui fournissent des services. Alors qu'au départ, les facilitateurs FFS étaient payés par le programme sur une base individuelle, plus tard dans le programme, les facilitateurs étaient embauchés par l'intermédiaire de leurs coopératives respectives.

"Il est assez étonnant de voir comment un agriculteur normal a été formé pour devenir un facilitateur FFS et plus tard, il est devenu un fournisseur de services professionnels. Il s'agit d’un véritable développement économique et d’une création d'emplois au sens propre du terme ", explique Joseph Higiro, coordonnateur national FFS au RAB. La meilleure nouvelle est que les coopératives facilitatrices du FFS continuent de travailler comme prestataires de services après la fin du programme SSPATII.

Le chef du département de la production végétale et de la sécurité alimentaire du RAB, Dr Téléphone Ndabamenye, a dit avec fierté: "Depuis la saison A 2017, le MINAGRI a publié un budget de 1,575 milliards Frw pour mettre en œuvre les services de vulgarisation. Sur ce budget, 441 millions Frw sont prévus pour embaucher des coopératives. Ceci est une preuve de la durabilité du FFS au Rwanda! Dans chaque district du Rwanda, une organisation professionnelle de facilitateurs FFS est maintenant prête à travailler pour le Gouvernement, les ONGs, les entreprises, les organisations paysannes, etc. Et le coût est très faible! Pour seulement 5 000 Frw par agriculteur par saison, ces FFs peuvent augmenter la productivité de près de 50% ".

"Pour nous, nous sommes si fiers que nous pouvons servir le pays et aider nos autres paysans à produire davantage. Mais bien sûr, nous devons être payés pour le service que nous livrons. Vous savez, nous passons tellement de temps à travailler avec nos groupes que nous devons embaucher des gens pour travailler dans notre propre ferme", a déclaré Modeste Ntibitura, président de la COFAR, la coopérative facilitatrice FFS de Rubavu.

Le Programme FFS fait partie des Dix Finalistes du Prix DAC 2015

Le succès du programme a été reconnu au-delà des frontières du Rwanda. Le programme FFS figurait parmi les Dix Finalistes mondiaux du Prix DAC 2015 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ce Prix est attribué à des projets qui impriment un développement innovant à une échelle plus large. Il a été reconnu que le programme avait créé une innovation qui avait un impact positif plus large sur le changement et l'amélioration des conditions de vie de la population.

"L'innovation se fait par construction et pas seulement par l'enseignement. Ce principe du «constructionnisme" est ce que le Projet est : "Le Champ est l'Ecole et les Plantes sont des Enseignants». Ce projet a été mis en œuvre et a amélioré le rendement des cultures. Cela rend les agriculteurs plus inclusifs dans la solution qui est accueillie dans un monde où les ressources sont toujours en régression ou sont aujourd’hui limitées. Tout environnement éducatif peut apprendre à appliquer ce concept pour de meilleurs résultats", a indiqué Julius O. Akinyemi, membre du Jury du Prix DAC, Entrepreneur résident du Media Lab du Massachusetts Institute of Technology.

Raf Somers explique les raisons stratégiques de la stratégie du processus de mise à l'échelle: «La stratégie repose sur 3 piliers: Répéter ce qui fonctionne ; Innover et s'adapter à la situation locale. En répétant ce qui fonctionne, cela signifie que nous avons simplement respecté tous les facteurs de succès de l'approche FFS, nous avons obtenu les résultats attendus. Deuxièmement, en innovant, cela signifie que dans le modèle FFS au Rwanda, ce sont les agriculteurs qui deviennent des facilitateurs, qui ont sérieusement réduit le coût et ont ainsi obtenu plus de valeur pour l'argent. Enfin, en adoptant les Imihigo ou un contrat de performance avec les coopératives des facilitateurs FFS, nous nous fondons dans l'approche comme des solutions locales, en créant la durabilité.

Les FFS sont intégrés au Programme Twigire Muhinzi

En 2014, les FFS ont intégré le Programme Twigire Muhinzi (programme d'autonomisation des agriculteurs), une solution adaptée à la croissance interne pour accroître la production et améliorer la solidarité entre les agriculteurs.

Twigire Muhinzi combine deux approches d'extension: FFS et FP (Farmer's Promoter ou le Promoteur des agriculteurs). L'idée derrière le modèle est que tous les agriculteurs rwandais peuvent être rapidement atteints par le FP, et progressivement, de plus en plus d'agriculteurs seront atteints par le FFS. Twigire Muhinzi a construit la complémentarité des approches. L'objectif est que chaque agriculteur ait accès à des semences subventionnées et à des engrais dans le cadre du Programme d'intensification des cultures (PIC) par le biais du PF, qui fournit également une formation de base, légère et basée sur des démonstrations, et que chaque agriculteur a accès à une formation détaillée, « SMART », par l'intermédiaire des FFS. Dans le modèle, les facilitateurs FFS ont un double rôle: renforcer les capacités des agriculteurs et renforcer les capacités des FP.

La forte connaissance et la capacité des facilitateurs du FFS sont très appréciées par diverses parties prenantes.

"Quand je vais visiter des promoteurs d'agriculteurs avec une parcelle de démonstration dans le maïs, j'aime amener un facilitateur local de FFS avec moi. Il a tant de connaissances pratiques sur le maïs! Ses conseils sont vraiment utiles", explique l’agronome du Secteur Gashanda, district de Ngoma. (A suivre ...)