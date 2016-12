Secteur Ngoma (Huye): Deux cellules rurales de 260 ménages ont reçu une assistance en aliments

Secteur Ngoma (Huye): Deux cellules rurales de 260 ménages du secteur Ngoma dans le district de Huye (Province du Sud ont reçu pour la troisième fois en ce mois de Décembre une assistance en aliments, selon le Secrétaire exécutif de ce Secteur Arsène Kabalisa.

"Ces ménages ruraux de Kaburemera et Matyazo vivent de l’agriculture. Ils n’ont pas obtenu de récolte cette saison suite à une sévère sécheresse qui a abîmé les cultures. Ces ménages ont été identifiés avec l’aide de la population et des organes de sécurité qui les ont visités chez eux en familles. Le secteur Ngoma a décidé de leur donner une aide d’urgence en maïs et haricots", a-t-il indiqué.

Il a tenu ces propos devant un groupe de neuf journalistes envoyés par le Haut Conseil des Medias (HCM) du Rwanda grâce à l’appui du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Developpement) dans le but de couvrir pendant huit jours les districts de Huye et Gisagara afin d’y évaluer la situation au niveau de la justice, l’enregistrement et la consolidation de la terre, les ICT, les infrastructures, l’avancée dans l’intégration dans l’EAC, la situation nutritionnelle, l’hygiène et la santé, l’éducation, la livraison des services, etc.

D’autres groupes de journalistes dans ce cadre font le même travail dans six districts du pays comme Burera et Musanze, Rubavu et Nyabihu, Bugesera et Rwamagana.

Le Secrétaire exécutif de Ngoma a rappelé que 158 ménages de une à quatre personnes reçoivent chacun 3,5 Kg de haricots et 7 Kg de maïs, tandis que les autres 70 ménages de cinq personnes et plus bénéficient chacun de 10 Kg de maïs, et de 7 Kg de haricots.

Interrogé sur la solution durable à mettre en valeur, le Secrétaire exécutif Kabalisa a répondu qu’il n’est pas facile de maîtriser les effets négatifs liés au changement climatique.

"Nous irriguons pour le moments nos champs de légumes dans les marais, et qui vont atteindre rapidement la maturité. Si la pluie continue à pleuvoir, nous avons l’espoir que la récolte sera suffisante pour nourrir toute la population. Ce sont tous les secteurs de Huye et même tous les districts de la Prince du Sud qui donnent pour le moment l’aide alimentaire à certains des ménages affamés. Tous les secteurs ruraux du Sud sont confrontés à cette pénurie d’aliments suite a la sécheresse qui a sévi cette année dans le pays", a-t-il poursuivi. (Fin)