Le Président Kagame participe au Forum Economique mondial à Davos

Kigali: Le Président rwandais Paul Kagame participe à la réunion annuelle du Forum économique mondial qui s’est ouvert ce mardi 17 janvier à Davos, en Suisse.



Le ministre rwandais des Finances et de la Planification Economique, Ambassadeur Claver Gatete, est du voyage. Chaque année depuis 1971, la commune de Davos accueille les plus hauts dirigeants d’Etats, de gouvernements et d’entreprises pour le Forum économique mondial.



Le Forum économique mondial 2017 qui se tient du 17 au 20 janvier attire cette année 2.800 personnalités, dont de nombreux chefs d’Etat ou de gouvernement et des dirigeants de grands groupes. (Fin)