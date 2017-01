L’UE a récompensé dix lauréats au concours sur l’importance de la liberté d’expression

L'Ambassadeur Michael Ryan de l'UE (sur le micro) et les Représentants des pays de l'UE à Kigali

Kigali: L’Union Européenne (UE) a récompensé cet après-midi dix lauréats sélectionnés parmi quatre-vingt candidats qui ont concouru en Décembre dernier sur l’importance de la liberté d’expression, selon l’Ambassadeur de la délégation de l’UE à Kigali, Michael Ryan.



Photo groupe des lauréats avec les Représentants des pays de l'UE

«Nous voulons engager les gouvernements à donner priorité à la liberté d’expression pour que les citoyens expriment leurs idées sur la meilleure voie de la gouvernance selon eux. Cette participation de recueillir des idées et de les échanger vise à mettre en place de bonnes politiques de développement», a-t-il indiqué.



Il a tenu ces propos à sa résidence de Kigali en présence des représentants des pays européens au Rwanda, des invités et des journalistes. Pour l’Ambassadeur Ryan, le présent thème amène à défendre les droits de la personne humaine, et d’avoir un espace libre et ouvert à chacun.



«La liberté d’expression est un droit garanti par les lois du Rwanda. C’est dans ce contexte que travaillent les médias et les institutions pour réguler ces médias et pour renforcer les capacités des journalistes. La Commission des Médias du Rwanda (RMC) et le Haut Conseil des Médias (MHC) définissent des cadres légaux qui garantissent cette liberté d’expression», a encore souligné l’Ambassadeur Ryan.



Les autres intervenants représentant les pays européens ont abondé dans cet esprit. Ils ont émis le vœu de voir prochainement un Concours qui arrive à des textes plus riches et plus inspirants pour promouvoir la liberté d’expression.



Les lauréats, eux, sont unanimes que le véritable développement d’un pays passe par la participation des citoyens qui donnent leurs idées sur le développement et la gouvernance qu’ils souhaitent.



«Il n’est pas autorisé de museler un citoyen. Les gens ont droit de dire ce qui marche ou qui ne marche pas dans le pays. C’est la meilleure façon d’échanger et de corriger ce qui le mérite, toujours dans le but de faire mieux et plus», selon une des lauréates Rénova Uwingabire.



Les lauréats viennent des milieux divers : élèves des écoles secondaires, étudiants d’universités et autres secteurs professionnels.



Parmi les dix lauréats, on peut citer Jeanne Abayo, Steven Muvunyi, Vital Kagima, Dieudonné Nzafashwanayo, Carine Uwase, Madeleine Ndengeyakazi, et deux autres.



Les Prix octroyés sont des certificats, ainsi que divers matériels comme des carnets, etc. Le texte du Concours devait avoir entre 800 et 1200. Mots. (Fin)