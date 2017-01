Sept études de recherche économique produites par des Rwandais ont été présentées

Kigali: Sept études de recherche économique produites par des Rwandais sur le pays ont été présentées dans le cadre de la 3ème conférence annuelle organisée par le Réseau de Recherche sur la Politique économique (EPRN) à des fins de préparer l’EDPRS 3/ Stratégie de Développement Economique et de Réduction de la Pauvreté, phase 3.



« Ce sept études portent sur différents secteurs économiques du Rwanda à des fins de pointer du doigt certains lacunes constatées dans tel ou tel autre secteur. L’important est de voir si la croissance économique du Rwanda est bien analysée afin de mieux orienter les décideurs politiques dans l’élaboration des politiques nationale », a indiqué Mme Françoise Kayitare Tengera, Directrice du Collège des affaires économiques Campus de Gikondo au sein de l’Université du Rwanda.



Elle a reconnu que le Rwanda est un pays qui a une croissance économique rapide. Mais il est important que les universités, les opérateurs privés, la Société civile, les organisations internationales comme l’Agence de Coopération Allemande (GIZ) et les autres parrtainaires puissent indiquer les points à renforcer.



C’est dans ce cadre que des études sur le Rwanda doivent être produites par des Rwandais localement et non de l’extérieur afin de montrer la réalité.



Les sept études qui ont été présentées portent par exemple sur les innovations réalisées à des fins de booster la croissance en agriculture, notamment pour la pomme de terre dans l’un des districts du pays.



La Directrice du Collège du Business économique a reconnu que les grandes orientations économiques ont été tracées dans la Vision 2020 du Rwanda et l’EDPRS. Mais il faut que les institutions académiques puissent les enseigner et les expliquer à la jeunesse et à la population. C’est à partir de cette analyse qu’on peut mieux les affiner afin d’accélérer le développement et renforcer les capacités des acteurs impliqués.



Les sept études présentées seront aussi publiées dans des journaux internationaux à des fins d’informer un plus large public pour leur mise en œuvre.



Pour Dr Heran Van Boemmel, Directeur des Programmes au sein de GIZ à Kigali, l’on doit encourager la création de produits locaux du Rwanda dans le but de stimuler les innovations et la transformation économique.



C’est pour cela que grâce à l’appui de GIZ, une vingtaine de jeunes chercheurs rwandais suivent des programmes de doctorat ou de PhD en économie pour faire d’eux de bons chercheurs et enseignants en nombre croissant.



EPRN a été fondé en 2008 pour répondre aux besoins de recherche en politique économique et analyse au Rwanda. Il a comme partenaires la Banque Mondiale, le Ministère des Finances, la BNR, l’Institut National des Statistiques, UNECA, IPAR, GIZ.



EPRN a besoin de faits basés sur la recherche, ainsi que de chercheurs bien formés, et même de la collaboration des partenaires. EPRN privilégie la culture de dialogue et du débat et a besoin de diffuser les résultats de sa recherche. (Fin)