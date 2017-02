L’Hôtel Dove est la preuve que l’Eglise ADPR est très impliquée dans des actions de développement

Kigali: L’Hôtel Dove construit à Gisozi, district de Gasabo, qui a été inauguré ce jour est la preuve que l’Eglise ADPR est très impliquée dans des actions de développement, selon le Premier Ministre Anastase Murekezi.

«Cet Hôtel Dove renforcera le Tourisme au Rwanda grâce à de bons services qu’il délivrera en conformité avec les objectifs du pays. Ce but sera atteint si les membres de l’Eglise ADPR sont soudés comme un seul homme, dans une même famille, et qui s’entendent pour trouver des réponses aux problèmes qui les minent », a-t-il indiqué.



Cet hôtel est doté des 69 chambres pour recevoir divers visiteurs. Il a aussi des salles de conférences et une grande salle qui peut accueillir quatre mille personnes.



Le Projet de construire cet Hôtel a débuté en 2011. L’Hôtel a été achevé grâce à trois milliards Frw qui ont été collectés par les membres de l’ADPR. (Fin)