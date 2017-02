Le Rwanda va émettre des bons de trésor pour 10 milliards Frw

Kigali: La Banque Nationale du Rwanda (BNR) annonce qu’elle va émettre le 22 février prochain des bons de trésor d’un montant de 10 milliards Frw (12 millions de dollars).



L’échéance de ce nouvel emprunt est fixée à cinq ans. Cette opération va permettre le financement des projets d’infrastructures et, en même temps, stimuler le marché local des capitaux.



Les responsables du marché financier sont optimistes et s’attendent à voir l’offre faire l’objet de sursouscription comme pour les précédentes.



La souscription à ces bons de trésor est ouverte aux investisseurs nationaux et étrangers qui sont intéressés. (Fin)