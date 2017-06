Le Gouvernement rwandais a injecté 200 millions Frw pour appuyer l'assurance en agri-élevage

Kigali: Le Gouvernement rwandais a injecté 200 millions Frw en guise d’appui aux agri-éleveurs qui veulent assurer leurs cultures et/ou leur bétail, selon la Ministre en charge de l’Agriculture et des Ressources Animales, Dr Géraldine Mukeshimana.



«Les agri-éleveurs veulent assurer leurs cultures et/ou leur bétail bénéficieront d’une subvention de 50 % du prix. C’est une mesure incitative pour encourager les agri-éleveurs à adopter une agriculture transformative productive. Ce budget devrait stimuler plus de fermiers à lutter contre les effets négatifs de la sécheresse et du changement climatique», a-t-elle indiqué.



Elle a tenu ces propos lors d’une conférence à Mulindi/Kigali où sera ouverte après-demain la 12ème Edition de l’Agrishow 2017, qui a pour thème. « Adopter des technologies plus résilientes face au climat afin d’améliorer les ménages des fermiers».



Elle a reconnu que le Rwanda a beaucoup souffert de la sécheresse au cours de l’an passé, surtout à l’Est, où la production agricole et le bétail ont été sévèrement touchés.



Elle s’est réjouie que pour cette année, le climat et les pluies ont été favorable à une bonne récolte.



«Il faut que nos agriculteurs sachent obtenir des connaissances et utilisent technologies agricoles pour faire face au changement climatique», a-t-elle poursuivi.

Le responsable des semences au sein de l’Office de développement de l’Agriculture (RAB), Dr Téléphone Ndabamenye, a informé que l’irrigation est une des cinq composantes de l’agriculture transformative, et qu’elle est pratiquées sur les collines et les marais.



«Jusqu’à présent, le Rwanda dispose de plus de 45 mille ha irriguées. C’est un programme à long terme. Mais l’on devra aussi réduire les pertes à la récolte. Maintenant la récolte des cultures s’est multipliée par trois, et celle du prix par 2,5. Toutes ces techniques d’amélioration de la récole seront exposées au cours de la présente Agrishow 2017. Les temps ont changé et nous devons nous adapter. Nous devons conserver les herbes pour le bétail. Il ne faut plus se contenter des seuls pâturages», a noté Dr Ndabamenye.



Il a souligné que le programme d’extension des cultures et des parcelles de démonstration se poursuit, toujours pour montrer aussi les meilleures variétés résistantes et plus productives.



La Ministre Mukeshimana a rappelé l’importance de la recherche menée par nos universités, un domaine qui devait attirer aussi le secteur privé. RAB vulgarise dans ce sens les technologies mises au point pour les mettre à la portée des fermiers.



L’Expo 2017 attirera plus de 150 exposants, tandis que celle de 2016 a réuni 115 exposants. Elle sera ouverte le 23 Juin et sera clôturée le 27 Juin 2017. Des centres de rechercher des pays étrangers présenteront aussi les technologies à jour dont peuvent profiter les Rwandais. (Fin)