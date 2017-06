Les meilleures pratiques agro-écologiques pour produire plus en sauvegardant l’environnement

Kigali: L’Association de Coopération, de Recherche et de Développement (ACORD) a organisé un atelier pour réfléchir et cibler les meilleures pratiques agro-écologiques qui visent à produire plus pour sa sécurité alimentaire et la réalisation du profit. Ce travail doit s’effecteur dans un contexte qui sauvegarde l’environnement et qui fait face aux effets négatifs du changement climatique.



L’activité de l’atelier a consisté à se pencher sur un projet de l’ACOORD appelé PAIES (Programme d’Appui aux Initiatives économiques contribuant à la transformation écologique et sociale des territoires ruraux.



«PAIS est mis en œuvre dans quatre districts qui sont Kamonyi, Ngororero-Musanze et Bugesera, où les petits fermiers essaient de pratiquer une agriculture durable qui assure la sécurité alimentaire des ménages,» a indiqué François Munyentwari, Directeur de l’ACORD/Rwanda.



Le Gouvernement rwandais investit dans l’agriculture et appuie le petit fermier pour utiliser les intrants chimiques et organiques afin de produire plus. L'on doit réaliser une étude relative à un bon entretien du sol afin de produire aussi pour le marché. Pour cela, a-t-il poursuivi, les pratiques agro-écologiques doivent faire partie de cette étude. Mais surtout ces pratiques agro-écologiques (PAE) seront intégrées dans les contrats de performance ou objectifs à réaliser au niveau des villages et cellules.



Les petits fermier les plus performants seront récompensés pace qu’ils auront rendu plus productives leurs parcelles. Mais pour y arriver, l’on doit investir dans les PAE, avoir du fumier organique.



L’on s’attachera à poursuivre la formation des fermiers pour les renforcer davantage dans des innovations agricole et résistantes à la sécheresse et aux maladies, et surtout qui atteignent tôt la maturité.



L’on intégrera les cultures génétiquement modifiées dans le cadre de la biotechnologie, et l’on privilégiera les meilleures pratiques à vulgariser. Les volontaires formateurs agricoles devraient bénéficier d’un salaire afin de les stimuler davantage. Jusqu’à maintenant, ils ne perçoivent pas de prime.



Pour le chargé de l’Environnement et changement climatique et délégué du Ministère de l’Agriculture et des ressources Animales (MINAGRI) à la rencontre, Innocent Bisangwa, le thème du présent atelier cadre avec celui de l’Agrishow 2017 qui s’ouvre maintenant à Mulindi.



«Le Rwanda, face au changement climatique, a pris des stratégies résilientes au climat. Comment accroître notre économie en nous focalisant sur une agriculture durable et une bonne gestion de l’eau ? Pour cela, quatorze actions à mener ont été identifiées, et se focalisent toutes sur une agriculture durable. Le Rwanda entre bientôt dans sa 4ème phase du Plan Stratégique de la Transformation Agricole (PSTA) qui intègre aussi les PAE. C’est ici que se situe la ligne directive durable de l’agriculture», a-t-il souligné.



Puis le délégué du MINAGRI a énuméré à une série de réalisations pour une agriculture durable, productive et professionnelle.



Le Rwanda a augmenté le budget consacré à l’agriculture. Il a investi beaucoup dans l’irrigation au niveau des marais et des collines. Le pays a réalisé des terrasses radicales, coûteuses certes. Mais les divers partenaires comme l’Union Européenne(UE) ont apporté leur appui. Maintenant, les terrasses sont faites avec les seuls moyens de l’Etat.



L’on a aussi procédé à la mécanisation agricole et l’on a recouru aux semences hybrides même importées parce que plus productive, c.-à-d. résilientes à la sécheresse et aux maladies. L’on s’est focalisé sur les moyens de faire parvenir l’information aux fermiers.



Le Gouvernement a injecté 200 millions Frw pour appuyer les fermiers à accéder à l’assurance agricole.



Par ailleurs, la récente grave sécheresse a montré à quel point l’assurance en agri-élevage demeure capitale. Raisons pour laquelle le Gouvernement a injecté 200 millions Frw pour appuyer les fermiers à accéder à ce produit.



«Le MINAGRI fait de son mieux pour continuer à former les petits fermiers pour une bonne utilisation de l’information liée au changement climatique. Des projets du MINAGRI travaillent dans douze districts pour renforcer les fermiers sur le changement climatique. Un autre projet est piloté par CIAT pour former un million de fermiers en quatre ans, soit 250 mille fermiers formés par an, au niveau de la bonne utilisation de l’information sur le changement climatique. Il y aussi d’autres projets initiés par les partenaires et qui utilisent les ICT. Cela consiste à utiliser le téléphone mobile pour avoir une information sur quoi cultiver ? Quand cultiver ? Quelles semences conviennent pour telle région ? L’important est que les fermiers doivent savoir utiliser toute information sur le climat», a expliqué Bisangwa.



Des stratégies et des actions sont menées pour faire face au changement climatique, surtout depuis l’an passé où les céréales, le bétail et les pâturages ont été mis à rude épreuve. Pour cela l’attitude du fermier doit maîtriser le paillage, l’agroforesterie, les fruits résilients à la sécheresse, et murs rapidement.



Les 51 participants à l’atelier sont faits de fermiers, délégués des Ministères et institutions de l’Etat, de parlementaires, de chercheurs et d’académiciens, de membres de la Société civile et de médias, et de divers partenaires. De riches recommandations à mettre en œuvre ont été formulées. (A suivre)