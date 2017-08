Les Exportations ont augmenté de presque 42 % et ont stabilisé la monnaie rwandaise

Le Gouverneur de la BNR, John Rwangombwa

Kigali: La situation actuelle de la monnaie rwandaise s’est stabilisée maintenant grâce aux exportations qui ont augmenté de presque 42 % les six derniers mois, y compris le mois de Juillet, et ceci est une très bonne chose, selon le Gouverneur de la Banque Centrale du Rwanda (BNR), John Rwangombwa.



«Même nos importations tendent à diminuer. Car, le Gouvernement a mis en place une politique de contrôle de la situation monétaire. Dans l’ensemble, la dépréciation de notre monnaie cette année n’a pas dépassé 3 %, alors qu’elle était de 8 % au cours des années 2015 et 2016 », a-t-il indiqué.



Il a tenu ces propos lors de la publication par la Banque Centrale du Rwanda du Rapport sur la Politique Monétaire et la Stabilité Financière au Rwanda au cours de 2017.



Ce rapport montre que l’épargne atteint 10,2 % du Produit National Brut (GDP), alors que l’accès aux services financiers est de 68 %. Le crédit représente 24,3 % du GDP. Tandis que les payements par voie électronique représentent 21,6 du GDP.



Pour l’Economiste en Chef à la Banque Centrale, Dr Thomas Kigabo, le Rapport dégage de très bonnes performances au niveau de la gestion de l’inflation qui a été réduite de 8 % à 3 % aujourd’hui, et cela est très important.



«Au niveau de 2015, 2016, la stabilité de notre monnaie a atteint une forte dépréciation évaluée à environ 8 %. Elle est de moins 2 % maintenant. Le constat est que notre monnaie est redevenue plus stable par rapport aux années passées. La gestion monétaire par la BNR porte ses fruits. On a mis en place une politique expansionniste. On a demandé aux banques de financer beaucoup plus le secteur primaire. L’activité de la banque a augmenté de 11 %. Les taux d’intérêt ont été réduits. Et ceci est très important », a-t-il relevé.



Le Prof. Kigabo a cité quelques défis liés à l’économie internationale et aux crédits non performants. Il a précisé que la Banque travaille avec le secteur financier pour résoudre ce problème. L’on doit noter que le crédit non performant n’est pas élevé et qu’il tourne autour de 5 %. Ce qui n’est pas alarmant.



Dr Kigabo a ajouté que l’échange avec l’audience a permis d’expliquer l’état actuel de l’économie rwandaise, et que cela aide les responsables à prendre de bonnes décisions en fonction des informations fiables.



Il a souligné que les Rwandais, hommes et femmes, continuent à avoir des crédits auprès des coopératives d’épargne et de crédit (SACCO), et auprès des autres institutions de micro-finances. Il est vrai aussi que moins de Rwandais s’adressent aux banques pour des crédits.



«Dans l’ensemble, 89 % de Rwandais ont accès au service financier. Tandis que 26% de femmes demandent des crédits, ce qui est certes peu. Mais en général, quand l’homme signe le contrat de crédit, c’est qu’il l’a fait en accord avec sa femme au regard de la législation nationale », a-t-il poursuivi. (Fin)



Les responsables de la BNR ont aussi échangé avec le public sur divers aspects du secteur financier, dont la construction de l’Aéroport du Bugesera qui boostera le transport aérien et qui facilitera les échanges avec l’extérieur.



«Un tel grand projet de plus de $US 400 millions renforcera à son achèvement l’économie du pays, selon les prévisions du Gouvernement », a souligné le Gouverneur John Rwangombwa.