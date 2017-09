«Rendre durable la croissance en bâtissant sur les émergentes opportunités d’exportation», selon le Rapport de la Banque Mondiale

Kigali: Hamidou Sorgo, Spécialiste en Chef de la Banque Mondiale pour le Développement du Secteur Privé, Commerce et Compétitivité, notamment pour le Rwanda et le Burundi, a donné son appréciation sur les éléments saillants du Rapport économique 10ème Edition de la Banque Mondiale sur le Rwanda : «Rendre durable la croissance en bâtissant sur les émergentes opportunités d’exportation», que la Banque Mondiale a publié aujourd’hui. Lire son Interview à ARI :



Hamidou Sorgo (HS) : Je dois dire que ce Rapport fait partie d’une série de publications que la Banque Mondiale effectue sur une base régulière pour donner une mise à jour économique sur la situation du pays.



Le Rapport couvre généralement deux parties : une partie macro-économique et une partie qui est généralement focalisée sur un domaine particulier d’intervention. Cette 10ème édition de ce Rapport se focalise sur la question des exportations. Et sur cette question des exportations les points saillants qu’on peut retenir est que d’une part, il faut remarquer que la croissance des exportations a été très importantes au Rwanda si vous regarder les quinze dernières années.



On partait d’une base de $US 400millions d’exportations à $US l milliard en 2007 à $US 1,6 milliards en 2016 qui est d’une importance significative. Le second aspect du Rapport est que la stratégie de diversification des exportations porte véritablement ses fruits et vous pouvez constater que les produits traditionnels d’exportations que sont le café, le thé et les produits miniers, ont connu une certaines décroissance durant ces dix dernières années.



Et au même moment, vous constatez qu’il y a des produits non traditionnels d’exportations qui sont agricoles, manufacturés, qui ont connu également une croissance en termes de parts d’exportation.



L’autre élément à retenir est que cette diversification s’étend dans le secteur des services où traditionnellement c’est le tourisme et le transport qui sont les secteurs phares d’exportation.



Vous constatez que dans le tourisme on a un début de la diversification vers les produits technologiques, tels que le Telecom, et de la diversification également orientée vers des secteurs comme la construction. Ce sont les principaux éléments qu’on peut retenir.

Mis sur la question de la performance des exportations, l’angle exceptionnel et original que ce Rapport apporte est ce regard sur les éléments chiffrés, des données des entreprises sur les questions des exportations, et ces données détaillées montrent qu’il y a au Rwanda un nombre très importants d’entreprises qui exportent. Et cela est beaucoup plus important que les autres pays qui sont au même stade de développement, ou qui ont la même taille d’économie que le Rwanda. Ce qui est un signe positif.



Mais par contre, vous constatez qu’une bonne partie est faite par des entreprises de petites taille. La difficulté que cela pose est que lorsque vous regardez au niveau des chiffres-source qui est la création des entreprises dans le domaine des exportations, on voit que le taux de survie des entreprises est très bas.



Il y a 30% des entreprises qui survivent dans une année donnée. Et quand vous regardez, 60% des entreprises qui exportent dans une année donnée, n’exportaient pas l’année précédente. Et de ces 60% d’entreprises, 50% arrêtent d’exporter l’année qui suit.

Donc du coup, vous voyez à travers ces chiffres qu’il est très difficile de survivre pour ces petites entreprises sur le marché d’exportations.

Un autre aspect que ces données nous montrent est que la plupart des entreprises d’exportation au Rwanda exportent un produit vers une destination donnée. Donc, plus de 50% des entreprises n’ont pas un marché diversifié et n’ont pas beaucoup de produits d’exportation. Ce qui les rend vulnérables.



D’autre part également, on constate que les entreprises qui importent plus pour permettre la production des produits finis, et qui les réexportent, exportent beaucoup plus de produits et vers différentes destinations.



Du coup, l’importation est un élément qui est très important, en ce sens qu’elle favorise la diversification des exportations. Donc, ce sont de tels éléments que ce rapport montre, et qui font l’originalité de ce chapitre sur les exportations.

Maintenant, quelles sont les leçons qu’on peut tirer de ce Rapport ?

Nous pensons qu’il est important pour le gouvernement d’attirer des investissements dans des produits non traditionnels, qui sont des produits qui peuvent faire l’objet des exportations.



A propos de cela, il est important pour le gouvernement de faire en sorte que le Rwanda demeure toujours une destination très attractive pour les investisseurs. Mais également il est important de garder ce focus sur des secteurs, tel que le secteur manufacturier ou le secteur de l’agriculture, parce que ces secteurs ont un impact très positif sur la pauvreté. Mais le secteur agricole donne des produits intermédiaires pour d’autres secteurs afin que ces secteurs - là puissent produire.



L’autre aspect à considérer en termes de politiques est de faciliter tout ce qui est importations et exportations, et dans ce cas-là, le Rwanda doit rester engagé sur ces chantiers régionaux qui permettent de lever les barrières non douanières au niveau de la sous- région. Mais il est important que le Rwanda essaie de réduire aussi les coûts liés à l’exportation ou à la production des biens pour l’exportation en ayant un regard particulier sur les petites, mais aussi sur les grandes entreprises.



L’idée est que ces petites entreprises qui ont du mal à survivre sur le marché des exportations puissent progressivement grandir et pouvoir être des entreprises performantes sur le marché des exportations. (Fin)