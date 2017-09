Des Investisseurs de HGHL ont signé un accord de $US 100 millions avec Symbion Power pour générer 106 MW

Kigali: Des Investisseurs de HGHL (Highland Group Holdings Ltd.) ont signé hier à New York un accord de $US 100 millions avec Symbion Power qui a investi déjà $US 370 millions afin de générer 106 MGW à partir du Gaz méthane du Lac Kivu.



Paul Hinks, DG de Symbion Power, premier investisseur dans le Lac Kivu, a indiqué que les activités d’exploitation en partenariat avec HLGL débuteront en Novembre prochain à des fins d’ajouter 22 MW à la production actuelle dans les prochains 18 mois.



Même au milieu de l’année prochaine, il est prévu que l’on aura ajouté 8 à 10 MW aux 25 MW qui constituent la production actuelle.



«Le Rwanda est l’un de peu de pays africains qui se prépare dans des projets d’avenir à long terme, et qui comprend l’importance de privilégier l’énergie comme un préalable pour booster l’investissement, en tant que base de la croissance du pays», a-t-il souligné.



Lord Irvine Laidlow, DG de HLGL, a dit que qu’ils ont investi dans ce projet tout en le souhaitant, juste comme ils viennent de la faire en Allemagne.



«Mes collègues et moi-même, nous sommes fiers de promouvoir ce partenariat comme une contribution qui renforce l’énergie dans un pays africain qui accélère sa croissance», a-t-il dit.



La DG de l’Office rwandais de Développement (RDB), Clare Akamanzi, présente lors de la cérémonie de signature de l’accord, a exprimé la satisfaction du Rwanda de voir naître un précieux partenariat entre deux investisseurs engagés à soutenir ce pays dans la réalisation de ses objectifs de développement. (Fin)