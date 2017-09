La Société SteelRwa a besoin de 1000 Kvolts par jour au lieu les 650Kvolts qu’elle utilise

Rwamagana: La Société SteelRwa basée dans le secteur de Mwulire, district de Rwamagana, et qui fabrique le fer à béton a besoin de 1000 Kvolts par jour au lieu des 650Kvolts qu’elle utilise, selon le Directeur des Ressources Humaines, Emmanuel Kubwimana.



« Nous ne produisons pas selon nos capacités faute d’électricité suffisante. Notre souhait est d’utiliser 1000 Kvolts par jour. Mais le pays ne peut pas nous fournir cette quantité suite à ses besoins limités en énergie. Nous nous contentons d’utiliser les 650 Kvolts disponibles en attendant que la production d’énergie dans le pays soit en hausse », a-t-il indiqué.



Il a ajouté que si la SteelRwa est opérationnelle 24h sur 24h pendant un mois avec la quantité d’électricité souhaitée, la facture à payer pour l’énergie serait estimée à entre 360 millions Frw et 400 millions Frw par mois.



Pour le moment, cette facture varie entre 90 millions Frw et 140 millions Frw, car l’industrie recourt à 650 Kvolts par jour. La facture peut se réduire à 30 millions Frw quand l’on n’a pas eu suffisamment d’eau ou de matières brutes à transformer.



« L’industrie fonctionne grâce à l’électricité et à l’eau qui réduit la chaleur du métal. En été, l’eau se réduit suite aux sources qui n’en fournissent pas assez. Comme solution, nous puisons l’eau propre de Kimisagara avec dix gros camions citernes par jour et qui transportent ce produit jusqu'à l’usine. Sans cette eau propre et de qualité, le système de l’industrie ne peut fonctionner », a poursuivi Kubwimana.



Interrogé sur le nombre de personnes qui travaillent actuellement dans SteelRwa, il a répondu qu’elles s’élèvent à 304, dont 28 Experts étrangers venus d’Inde, 175 rwandais avec des contrats permanents, et 101 autres ouvriers journaliers.



Il est évident qu’en créant de l’emploi dans le pays, SteelRwa a amélioré les conditions de vie des populations, surtout que l’ouvrier le moins payé perçoit par mois un salaire de 50 000 Frw. Il arrive même que l’investisseur verse à son personnel un treizième mois. Ce n’est que l’année passée qu’il ne l’a pas fait. Le constat est que l’entreprise réalise des gains.



Les accidents de travail que l’on a constatés dans SteelRwanda sont par exemple des blessures des ouvriers par une barre de fer à haute température. Mais les accidents ne sont pas fréquents dans l’industrie.



« Seulement en 2013, un engin explosif a été introduit dans la fournaise. Durant la fonte, l’engin a explosé jusqu'à créer des trous dans la toiture, et beaucoup de personnes ont été blessées. Le bilan a enregistré un total de huit blessés. Heureusement que les ouvriers et toute personne qui entrent dans l’industrie sont automatiquement assurés. Les quinze personnes travaillant au département des fournaises portent des costumes protecteurs en aluminium, et chaque costume de ce genre coûte $US 320. Cet uniforme, y compris les casques, les salopettes, les bottes, les gants, sont achetés en Inde. Ils sont distribués deux fois l’an », a précisé Kubwimana. (Fin)