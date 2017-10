Le Secteur minier déterminé à passer de $US 200 millions actuellement à $US 1,5 milliards en 2024

De g. à d.: La DG de REMA, Coletha Ruhamya; le DG de RMB, Francis gatare; et l'Ambassadeur de UK, Gelling Obe, lors du lancement de SDMR au KCC.

Kigali: Le Secteur Minier est déterminé à faire entrer dans le pays de $US 200 millions actuellement à $US 1,5 milliards en 2024 grâce à l’appui de 4,5 millions de Livres sterling que l’Sgence de Développement Britannique (DFID) vient de lui accorder, selon le Directeur Général de l’Office rwandais des Mines, Gaz et Pétrole (RMB), Francis Gatare.



«DFID vient d’accorder un appui important au projet de développement Durable des Mines au Rwanda (SDMR) pour renforcer ses affaires en tant que business privé qui doit disposer des marchés. Mais ce projet a besoin de l’appui du Gouvernement et des privés pour renforcer ses connaissances et ajouter de la valeur ajouté à ses produits, en même temps que le Secteur minier devra atteindre une plus grande productivité. Actuellement les capacités du Secteur minier sont insuffisantes. Raison pour laquelle il doit les renforcer», a-t-il indiqué.



Il a réitéré que ce projet va renforcer ses capacités. Surtout que l’aide accordée l’appuiera le projet à se doter des équipements, des services divers, et des techniciens.



Le DG de RMB et membre du Conseil des Ministres a tenu ces propos lors du lancement du Projet SDM à Kigali Convention Center (KCC) ce 03 Octobre.



Le projet SMDR aura aussi l’information sur les minerais partout au Rwanda. Tous ceux qui ont besoin de cette information devront y accéder à des fins de savoir les sortes des minerais dont dispose le sol rwandais et en combien de quantité, et sur quel site précis.



Le Gouvernement rwandais mettre sur internet ce genre d’informations à travers le pays, et sur des sites prévus, à des fins d’attirer des investisseurs.



Le DG de RMB a rappelé que les Rwandais pourront renforcer leurs connaissances en ce qui a trait au secteur minier. Des formations seront données dans des écoles professionnelles pour avoir plus de gens qualifiés dans le secteur minier.



Il a informé que le secteur procédera désormais à la transformation de ses produits pour exporter ce qui une valeur ajoutée. Ce qui apportera des résultats positifs très importants à l’économie du pays.



Gatare a rappelé que les minerais de notre région à conflit ont été soumis à la règle de désigner l’origine du produit minier exporté. C’est ce qu’on appelle la règle de la traçabilité. Ceci a eu un impact négatif pendant une certaine période sur l’engouement des investisseurs. Mais pour ce qui est du Rwanda, il a précisé que le pays a suffisamment de minerais qu’il exporte et qui ont toujours un bon marché.



A propos de la présence des hydrocarbures dans le Lac Kivu, il a informé que l’on va procéder à une exploration additionnelle, surtout que les résultats des recherches préliminaires sont encourageants.



Le délégué de DFID, Dr Kato Kimbugwe, a dit que DFID soutient la croissance au Rwanda pour que ce pays puisse exporter, réformer son secteur minier et maximiser la production.



Le Rwanda a rencontré des défis au niveau du secteur minier parce que soin matériel trop traditionnel n’était propice à produire plus. Son investissement dans le secteur était réduit, avec une absence de connaissances pour générer plus de production.



L’appui de DFID vient supprimer ces entraves pour rendre le secteur plus performant au niveau de la productivité. (Fin)