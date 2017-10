La construction de l’Aéroport de Bugesera répond aux impératifs de l’avenir

Vue des panélistes: de g. à d.: Marcel Langelstag; Mme Chamison C. Makova; Josiah C. Mvula; et Col. Silas Udahemuka

Kigali: La construction de l’Aéroport de Bugesera répond aux impératifs du présent et de l’avenir, car cet Aéroport permettra de recevoir plus d’avions et de créer plus de connectivité avec différentes parties du continent et du monde, selon le Directeur general de l’Aviation Civile du Rwanda, le Colonel Silas Udahemuka.

«L’intégration régionale et continentale impose la croissance des activités commerciales avec différents pays. Cela nécessite de recevoir beaucoup d’avions. L’Aéroport de Kigali n’avait pas cette capacité, et une telle demande a été à la base de la construction de l’aéroport de Bugesera », a-t-il indiqué.



Il a informé que l’agrandissement de l’aéroport de Kigali exigeait d’exproprier plus de gens et de pays, et d’octroyer une somme de loin supérieure à celle consacrée à la construction du nouvel Aéroport eu Bugesera. Bugesera s’avère encore plus grand pour les générations à venir et il offre des possibilités d’être agrandi pour l’avenir, toujours selon le Col. Udahemuka.



Il s’est réjoui d’avoir un panel enrichissant avec ses collèges directeurs des aéroports du Zimbabwe et de Zambie, respectivement Mme Chamison C. Makova et Josiah C. Mvula.



Pour Mvula, les aéroports de Lusaka, Ndola et Livingstone sont en extension pour répondre aux besoins croissants de l’Aviation dans son pays. Cela nécessite la construction de nouvelles infrastructures qui coûtent cher, et même de nouveaux avions. L’investissement est certes coûteux, mais hautement stratégique et bénéfique pour le pays, la région et le continent », a-t-il dit.



Chamisso Makova a abondé dans le même sens et informé que l’agrandissement de l’aéroport de Victoria Falls a été achevé en 2016.



Le facilitateur du panel, Marcel Langelstag, Directeur du Projet Aviation en Afrique appartenant à la compagnie néerlandaise NACO, a dit que NACO a une expertise confirmée en matière de design, engineering, architecture, et plans directeurs des aéroports.



L’entreprise NACO a été créée en 1949 dans les Pays-Bas où elle est basée. Elle assure la consultance dans le domaine des aéroports. Naco a un bureau à Johannesburg. Mais elle a commencé ses activités en 1949 quand elle a reconstruit l’aéroport d’Amsterdam qui avait été détruit lors de la 2ème guerre mondiale. Depuis lors, NACO travaille avec des aéroports d’Amérique, d’Asie et d’Afrique », a-t-il confié



Au niveau du contient africain, NACO travaille avec des aéroports du Nigeria, Afrique du Sud, Kenya, Tanzanie, Mozambique, Liberia, Gambie, Gabon, Ile Maurice, et ailleurs.



NACO travaille sur de petits et de grands projets. Au Rwanda, NACO est entrain d’exécuter un peut projet qui a lui a soumis la direction générale de l’Aviation Civile. (Fin)