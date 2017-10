Un projet de petite irrigation financé par la FAO à hauteur de $US 389 mille a rehaussé la récolte de 582 fermiers

Kigali: Un projet de petite irrigation financé par la FAO et doté de $ 389 mille (environ 250 millions Frw) a rehaussé la production agricole de 582 fermiers dans les districts de Nyagatare, Kayonza et Kirehe, selon le Représentant adjoint de la FAO chargé des Programmes, Dr Otto Muhinda Vianney.



«Le présent projet de promotion de la petite irrigation a été mis en œuvre pendant trois ans, et il prend fin après avoir amélioré la production agricole à dix coopératives dans ces trois districts confrontés à de graves sécheresses et à l’impact négatif du changement climatique. Le présent atelier a réuni divers partenaires pour échanger sur les technologies d’irrigation à petite échelle afin d’atteindre la sécurité alimentaire. La plupart des fermiers soutenus irriguent dans des marais de petite dimension disposant des eaux des rivières comme Umuvumba. Ils savent qu’ils ne doivent pas laisser s’écouler cette eau sans s’en servir avec des équipements qu’ils ont appris à utiliser », a-t-il indiqué.



Il a ajouté que les jeunes de ces coopératives savent irriguer avec des machines achetées qu’ils manient à l’aise pour les mettre en marche ou les arrêter. Chaque fermier doit devenir comme eux, surtout que les pluies tombent en peu de temps par rapport au passé. Chaque Rwandais doit maîtriser l’utilisation parcimonieuse de l’eau avant de cultiver, toujours selon Dr Muhinda.



Dr Muhinda a tenu ces propos lors de la clôture de projet financé par la FAO qui a acheté des machines d’irrigation pour $US 200 mille. Chaque coopérative a reçu entre $US 15 mille et $US 20 mille pour l’achat des machines. Tandis que le reste des fonds a servi à des formations, notamment au Maroc où se s’est rendue une équipe de Rwandais pour apprendre comment se pratique l’irrigation.



«Le Maroc est un pays avec du désert, sans rivières, mais qui produit de l’eau de forage et irrigue ses champs grâce à ses diverses technologies », a poursuivi Dr Muhinda, qui s’est réjoui de la présence de cinq hôtes Burundais venus s’inspirer de l’expérience du Rwanda en matière d’irrigation et mécanisation agricole.



Pour innocent Nzeyimana chargé des Programmes d’Irrigation et Mécanisation agricole au sein de RAB, le projet qui s’achève a appuyé des coopératives modèles qui ont une base et qui ont injecté à leur tour des fonds dans l’achat des équipements.



«Les coopératives vont à leur tour utiliser ders technologies et des équipements pour disséminer leur expérience et leur savoir à d’autres coopératives du pays dans le cadre de la poursuite des programmes du Gouvernement. C’est dans ce cadre que se situe la durabilité de ce projet. L’on avait besoin de cet appui pour booster la production grâce aux équipements d’irrigation. Nous continuerons à encadrer les fermiers en les aidant dans la réparation de ces machines», a promis Nzeyimana.



L’on doit noter qu’au niveau de la petite irrigation, 2000 ha à 3000 ha sont irrigués chaque année. Le Gouvernement est intervenu pour apporter 50 % d’appui au fermier qui achète des équipements. Actuellement, l’on a atteint 4 600 ha irrigués au niveau du pays, toujours selon le responsable national de l’irrigation et mécanisation au sein du RAB.



«Notre coopérative «L’Espoir chez nous» a payé 25 % du coût des équipements d’irrigation»-Mme Dévote Nsabamariya.



«Nous avons commencé à cultiver pendant la 3ème saison C, après les saisons A et B, grâce aux équipements fournis par la FAO et RAB par l’intermédiaire de la Banque Atlantis. La sécheresse continue à éprouver nos cultures qui sont résilientes grâce à nos machines. La FAO a payé 50 %, RAB 25 %, et notre coopératives 25 %. Le coût total était de 20 millions Frw. Dans une année, nous aurons fini de rembourser,» a confié Mme Dévote Nsabimana, présidente de la coopérative «L'Espoir chez nous», qui cultive surtout le maïs et le haricot dans la cellule Bibare, secteur Mumuli, district de Nyagatare.



Elle a souligné qu’après l’utilisation des équipements d’irrigation, la récolte a augmenté malgré la sécheresse persistante. Le maïs irrigué déborde de plus en plus de vitalité en comparaison avec le maïs qui ne bénéficie pas de l’irrigation.



«Avant l’irrigation par ces machines, notre production était de 4,5 à 5 tonnes par ha. L’irrigation a rehaussé la récolte jusqu’à 6,5 tonnes/ ha. Nous avons l’espoir que pour cette saison, nous atteindront 7 tonnes /ha. Parce que nous avons appris à utiliser le moteur, à le réparer, et à le connecter avec câbles», a-t-elle confié.



Elle a informé que leur coopérative compte 95 membres et qu’elle exploite 64 ha, dont 10 ha pour la coopérative, et 54 ha pour les individus. Au total, cette coopérative a acheté 6 moteurs, avec leurs accessoires.



«L’irrigation a permis d’ajouter au revenu habituel 800 mille Frw par ha, et les prix n’ont pas encore changé», précise Nsabamariya.



Pour le responsable national de l’irrigation, ce projet a aidé les fermiers à augmenter la production et le revenu. Il a contribué à réduire la pauvreté et à transformer des vies grâce à l’amélioration des conditions de vie. «Nous sommes heureux d’enregistrer des coopératives performantes avec des témoignages de réussite», a-t-il reconnu. (Fin)