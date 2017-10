Une approche de la ZLEC bénéfique pour tous: partage des avantages

Le Conseiller Technique en Chef de la ZLEC au sein de l’UA, Prudence Sebahizi

Kigali: Le partage des avantages de la ZLEC (Zone de Libre Echange Continentale) est important non seulement pour des raisons d’équité, mais aussi pour s’assurer que l’accord fonctionne réellement entre des pays qui n’ont pas le même niveau de développement, selon le Conseiller Technique en Chef de la ZLEC au sein de l’Union Africaine, Prudence Sebahizi.



Tout en expliquant le partage des avantage dans le cadre de la ZLEC, Sebahizi indique que les accords commerciaux qui ne sont pas bénéfiques pour tous tendent à rester lettre morte ou se défaire dans la mesure où le pays partenaires ont peu d’intérêt à les faire appliquer. Les pays africains présentent une diversité de configurations économiques et sont par conséquent censés ressentir différemment les effets de la ZLEC.



Les mesures d’accompagnement qui prennent en charge les besoins particuliers des différentes catégories de pays seront nécessaires au partage des avantages de la ZLEC. Le Plan d’action pour l’intensification du commence intra-africain offre un cadre que les Etats membres peuvent utiliser pour hiérarchiser les politiques leur permettant de tirer le meilleure parti de la ZLEC.



Les pertes de recettes tarifaires résultant de la mise en place de la ZLEC seront modestes et peuvent être plus équitablement réparties entre les pays en développement en prévoyant des mesures d’assouplissement, telles que les listes d’exclusion.



Cependant, les négociateurs devraient faire preuve de prudence et éviter que des listes d’exclusion trop libérales ne sapent les acquis de la ZLEC. Etat donné que la concentration du commerce intra-africain, une petite liste d’exclusion peut limiter considérablement les avantages de bien-être social attendus de la ZLEC.



La ZLEC comprendra un ajustement structurel – un de ses objectifs est de fait de contribuer à la transformation industrielle de l’Afrique. Implicitement, ce seront les coûts de l’ajustement structurel à court terme dans la mesure où le travail et le capital se délocalisent pour réagir face aux opportunités et aux menaces.



Si les coûts de l’ajustement structurel sont probablement modestes en raison du faible niveau des échanges intra-africains et du fait qu’une grande partie de ces échanges déjà excitants s’effectue entre les zones de libre échange régionales, un soutien supplémentaire peut être nécessaire pour les groupes vulnérables ou sensibles. Comme solution de rechange, on peut utiliser les listes d’exclusion et les garanties, pour protéger ces groupes, si nécessaire.



Parmi les groupes vulnérables auxquels il faut accorder une attention particulière figurent les petits agriculteurs, les commençants transfrontaliers du secteur informel, la femme et les jeunes.

Il existe plusieurs raisons de croire que la ZLEC profitera à ces groupes, notamment en élargissant les possibilités de commerce agricole, en facilitant davantage le commerce et en créant des emplois. Cependant, des mesures d’accompagnement peuvent aider à soutenir ces groupes afin de s’assurer qu’ils ne sont pas laissés de côté.



Recommandions stratégiques : Une zone de libre-échange bénéfique pour tous



La ZLEC offrira un éventail de possibilités qui répondent à la diversité des besoins des pays africains, y compris ceux qui sont riches en ressource, ceux dont l’économie repose sur l’agriculture ou ceux qui sont plus industrialisés.



Cependant, certains pays peuvent avoir besoin d’un plus grand soutien pour exploiter ces possibilités. Si les économies plus industrialisées sont mieux placées pour tirer parti de nouvelles possibilités d’exportation industrielle associées à la création d’échanges et au commerce détourné du reste du monde, les autres pays peuvent avoir besoin d’aide pour intégrer ces chaînes de valeur et développer leurs secteurs d’exportation.



Les principales politiques de soutien à ces pays sont celles que proposent le Plan d’action pour l’indentification du Commerce intra-africain, initiative « sœur » de la ZLEC. En outre, en corrigeant les dispositions importantes qui portent sur les règles d’origine, les normes, les mesures commerciales correctives, les services et l’investissement, on s’assure qu’elles prennent en compte les besoins particuliers de ces pays.



La ZLEC offre à tous les pays africains-quel que soit leur niveau de développement industriel actuel-des possibilités de stimuler la production manufacturière.



La ZLEC peut créer, dans le secteur industriel, des possibilités d’aider les pays moins industrialisés à améliorer leur implantation industrielle. Toutefois ces pays peuvent nécessiter davantage d’appui dans l’exploitation de ces possibilités, qui leur permettra notamment d’améliorer leu capacité de production grâce à un accroissement des investissements intra-étrangers (IDE) et la mise en œuvre de programme convenu à l’échelle continentale dans le cadre du développement industriel accéléré de l’Afrique (AID).



Afin d’aider les entreprises-surtout les petites et moyennes entreprises-à s’engager dans le commerce intra-africain, il faut investir dans les échanges d’informations et la facilitation de l‘Accès au financement du commerce. L’intégration des marchés des facteurs, notamment l’amélioration de la circulation de personnes et les investissements transfrontaliers, peut être particulièrement utile à la promotion des chaînes de valeur agricole.



La ZLEC offre un marché libéralisé propre à stimuler la productivité agricole et l’agro-industrie



Les pays ayant un fort potentiel et une forte production agricole seront particulièrement bien placés pour tirer parti des nouvelles possibilités offertes dans l’agro-industrie et l’agro-transformation, contribuant ainsi à satisfaire les exigences de sécurité alimentaire de l’Afrique et à réduire ses importations de produits alimentaires et atteindre l’auto-suffisante alimentaire. Cela permet à ces pays de quitter naturellement l’agriculture de substance, comme tenu de leurs nouvelles capacités de production et de connaissances agricoles. Depuis 2000, le marché africain représente plus de 50 % de la croissance des exportations des aliments transformés et des boissons.



Les mesures d’accompagnement qui devraient aider ces pays à tirer le meilleur des avantages de la ZLEC comprennent la facilitation du commerce et la mise en place des infrastructures liées au commerce. La nature périssable de la plupart des denrées alimentaires indique qu’ils sont particulièrement sensibles à la durée des formalités de dédouanement et de la logistique.



La ZLEC offre un marché libéralisé propre à valoriser les ressources naturelles



La majorité des pays africains sont considérés comme des pays riches en ressources. Les droits de douane sur les matières premières sont déjà réduits et la ZLEC n’aura aucun mal à promouvoir davantage les exportations.



Cependant en abaissant les droits de douanes sur le commerce intra-africain des produits intermédiaires et des produits finaux, la ZLEC va créer des opportunités supplémentaires pour ajouter de la valeur aux ressources naturelles. Peut-être le plus important pur ces pays reste que la ZLEC offrira des opportunités de diversification des exportations dans d’autres secteurs d’exportation industrialisés. La ZLEC se donne ainsi pour ambition de réduire la dépendance à l’égard des exportations de ressources et contribuer au développement industriel de l’Afrique.

Il faudra pour cela attirer les investissements et bâtir de nouvelles capacités de production dans ces pays. Les mesures visant à améliorer l’information peuvent aider les investisseurs et les operateurs à identifier ces opportunités alors que la facilitation du commerce et l’amélioration de l’infrastructure liée au commerce faciliterons davantage le financement de ces investissements.



La ZLEC peut améliorer l’accessibilité des pays sans littoral



Il sera également important d’accompagner la ZLEC de mesures supplémentaires pouvant améliorer le transit et les infrastructures liées au commence, et faciliter le commerce. En effet, ces éléments son reconnus par les Programme d’action d’Almaty, adopté par les Nations Unies en 2003, comme composantes essentielles du soutien apporté au développement des pays sans littoral. Parmi les initiatives particulières jugées utiles, on peut citer la mise en place d’un système efficace d’opération unique de dédouanement, les reformes douanières, l’informatisation des documents de transit et l’investissement dans l’infrastructure routière.



Des mesures spéciales sont nécessaires pour les groupes vulnérables qui pourraient être lésés par la libération du commerce dans le cadre de la ZLEC.



Il est particulièrement important d’identifier et de traiter les effets néfastes de la ZLEC sur les groupes vulnérables ou sensibles. Ces groupes peuvent s’avérer moins résistants même aux chocs de faire ampleur ou manquer de ressources nécessaires au recyclage et à la recherche de nouvelles opportunités.



Dans la mesure du possible, la ZLEC et ses mesures d’accompagnement doivent inclure des dispositions qui sont particulièrement avantageux pour ces groupes afin de s’assurer qu’ils partagent les avantages qu’apporte la ZLEC et sont protégés ; si nécessaire. Quatre groupes infranationaux sont considérés comme étant potentiellement vulnérable dans le contexte de la ZLEC et nécessite une attention particulière. : a) les petits exploitants agricoles, b) les commerçants transfrontaliers du secteur informel, c) les femmes, et d) les jeunes. (A suivre…).