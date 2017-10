Kigali: La Journée Mondiale de l’Alimentation (JMA), commémorée le 16 octobre de chaque année, est une opportunité de sensibilisation et de promotion de l’action sur la problématique de la faim et de la malnutrition au plan mondial afin de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous. Le 16 octobre correspond aussi à l’anniversaire de la création de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), il y a de cela 72 années.



La célébration de la JMA est également l'occasion de réitérer l’engagement de la FAO en faveur d'engagements internationaux, notamment l'Objectif 2 de Développement Durable (ODD) - atteindre la Faim Zéro d'ici 2030.



Le thème retenu au niveau mondial pour la JMA cette année est « Changeons l’avenir des migrations. Investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural ». Au Rwanda, les autorités nationales ont opté de mettre l’accent sur la dimension « Investir dans la sécurité alimentaire et le développement rural ».



Au Rwanda la JMA doit être commémorée le 26 Octobre dans le district de Karongi, Secteur de Rubengera.



Selon Attaher Maiga, Représentant de la FAO au Rwanda, les célébrations de cette année sont sur fond de détérioration de la faim dans le monde, la première depuis plus d'une décennie, avec le nombre de personnes souffrant de la faim au niveau mondial passant de 777 millions en 2015 à 815 millionsen 2016, d’après le rapport conjoint FAO-FIDA-PAM-OMS-UNICEF, publié le mois dernier sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI 2017).



«Ceci représente 38 millions d'augmentation, soit 11% de la population mondiale. Cette augmentation est motivée par les conflits dans certains pays et les changements climatiques (sécheresse, inondations), qui constituent par ailleurs les principaux moteurs de la migration de détresse», a-t-il indiqué.



L’on doit noter que sur les 815 millions d’affamés dans le monde, 520 millions sont en Asie, soit 11,7 % ; 243 millions en Afrique, soit 20 %, dont 33,9 % sont en Afrique orientale ; 42 millions sont en Amérique latine et Caraïbes, soit 6,6 %.



Le ralentissement économique au niveau mondial a aussi constitué un facteur aggravant sur la hausse du nombre des affamés au niveau mondial.



Le Rwanda a aussi été affecté par l’impact négatif du changement climatique sur la production agricole, notamment à cause de la sécheresse, surtout à l’Est, et même dans une partie du Sud du pays ayant dû faire face à des défis de sécurité alimentaire pour une frange de la population. L’Etat a même dû apporter une assistance alimentaire aux populations concernées à travers l’utilisation des réserves alimentaires nationales, toujours selon le représentant du FAO au Rwanda, Attaher Maiga.



Les interventions de la FAO au Rwanda pour promouvoir la sécurité alimentaire et le développement rural.



La FAO a une relation de longue date avec le Rwanda. « Notre rôle est d’accompagner les efforts nationaux et d’apporter une assistance technique là où cela est nécessaire. Nous avons participé à un certain nombre d'efforts pour promouvoir le développement rural et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous faisons cela dans le cadre général de l’action coordonnée des Nations Unies au Rwanda travaillant comme un (One UN)», a-t-il encore relevé.



Parmi les plus récents soutiens de la FAO au Rwanda, le Représentant a notamment mentionné ce qui suit:



i) Appui technique à la préparation (en cours) du 4ème Plan Stratégique de Transformation de l'Agriculture (PSTA4) en synergie avec d'autres partenaires au développement. Parmi les grands changements dans cette nouvelle phase, on signale une plus grande implication du Secteur privé dans la mise en œuvre de la stratégie agricole, ainsi qu’une considération accrue sur la nutrition. Les femmes et les jeunes occupent une place importante dans l’agriculture au niveau des domaines porteurs.



ii) Appui au développement de l'irrigation à petite échelle grâce à un soutien technologique et à la formation des coopératives concernées dans les districts de Nyagatare, Kayonza et Kirehe, dans la province de l'Est, leur permettant de s'adapter au changement climatique et de cultiver toute l'année. Des résultats tangibles sont observés puisque certain fermiers ont pu doubler leur production agricole qui ne dépend plus de la pluviométrie.Il est appréciable de noter que le Gouvernement subventionne à hauteur de 50 % le coût des équipements pour la petite irrigation, comme mesure incitative en faveur des fermiers qui achètent des équipements d’irrigation.



iii) Appui au Forum des jeunes dans l'agroalimentaire du Rwanda (Rwandan Youth Agriculture Forum - RYAF) sur le renforcement de leurs capacités et compétence et leur structuration en tant qu’entité légale. En effet, beaucoup de jeunes terminent l’université et l’école secondaire et n’ont pas de travail, alors qu’il y a des opportunités agricoles comme l'agrotransformation, la pisciculture, l’apiculture, etc. Les jeunes peuvent ainsi s’investir dans les chaînes de valeur de transformation des produits agricoles générateurs de revenus.



iv) Appui aux femmes rurales de Nyaruguru en les formant à l'utilisation des techniques agricoles modernes afin de libérer leur potentiel économique. «Les femmes rurales, à travers le projet de renforcement des capacités de la femme rurale, appuyé par la FAO, le PAM, le FIDA et ONU-FEMMES, apprennent les techniques de production durables. Elles reçoivent des intrants et d'autres outils pour devenir des entrepreneures. Parce que les femmes sont un segment important de la production», a encore indiqué Attaher Maiga.



Quand les femmes ont des ressources, poursuit-il, l’on est sûr que les enfants et les familles en bénéficient, incluant la prise en charge des frais de santé et de scolarité des enfants. Ce sont là des éléments importants qui contribuent au développement rural au niveau des infrastructures et des marchés. Les gens se sentent obligés ainsi de ne pas quitter leur milieu rural. Parce que les conditions sont en place pour les retenir, surtout les jeunes.



v) Appui de la FAO au développement de l’aviculture : La FAO dispose d’un projet qui appuie l’élevage des poules et qui a fourni des infrastructures de production et des équipements aux coopératives impliquées dans ce secteur. Il a fourni des abris et des intrants. Il a formé des jeunes à se lancer dans ce business et à comprendre les techniques d’y travailler. Les personnes qui y prestent enregistrent des gains tangibles, selon le Représentant de la FAO Attaher Maiga. Toujours en rapport avec la sécurité alimentaire, l’on doit noter que les familles et les enfants consomment les œufs produits, et font reculer le taux déjà élevé de la malnutrition chronique.



vi) Appui à la mise en œuvre de la Stratégie d'utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour l'agriculture (ICT4Ag) du ministère de l'Agriculture et des ressources animales, notamment par le développement d'applications destinées à fournir des informations en temps réel sur les stratégies de contrôle des maladies animales et d'alimentation animale ; à fournir des informations sur la production, la conservation et la consommation d'aliments nutritifs; à mettre à la disposition des fermiers les informations sur les prévisions météorologiques, les calendriers culturaux et les systèmes d'alerte ; et aussi à mettre en relation les producteurs, les commerçants et les consommateurs pour faciliter le commerce et l'accès aux intrants. Ce travail est fait avec l’appui de la FAO, en utilisant des jeunes développeurs locaux.



Attaher Maiga estime par ailleurs qu’il y a lieu d’améliorer la coordination entre les institutions en charge du développement, afin de maximiser leur impact et résultats.



Pour clôturer, il rappelle l’importance de l’énergie solaire pour la petite irrigation. «Nous sommes entrain d’initier une étude pour l’évaluation des ressources en eau pour la petite irrigation, à la demande du ministère de l’Agriculture. De même, l’utilisation de l’énergie solaire comme énergie propre doit être encouragée. Il faudrait que le Secteur Privé s’implique et que les institutions financières appuient le développement rural, en créant des conditions plus favorables d’accès au financement agricole», a-t-il fait remarquer.



Il a informé que le FAO organise à Kigali en ce mois de Novembre 2017 une réunion régionale sur l’utilisation de l’énergie solaire pour la petite irrigation. (Fin)