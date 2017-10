Environ 500 délégués échangent sur l’accès équitable aux ressources phytogénétiques pour atteindre les ODD

Kigali: Plus de 500 délégués des pays, des agences internationales, des centres de recherche, du secteur privé et de la Société civile sont réunis à Kigali pour échanger sur l’accès équitable aux ressources phytogénétiques pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030, selon le Directeur Adjoint de la FAO, Dr René Castro Salazar.



«La faim est un crime et un péché. Nous devons amener tous les pays à avoir accès à l’alimentation. C’est une obligation morale de nourrir tous. C’es dans ce cadre que nous aidons les producteurs à utiliser des technologies pour avoir des produits avec une valeur ajoutée, à maintenir l’agriculture grâce à ces technologies», a-t-il indiqué.



Il a tenu ces propos lors de l’ouverture d’une Conférence internationale sur le rôle des ressources phytogénétiques et le programme de développement durable qui se tient à Kigali du 30 Octobre au 03 Novembre 2017.



Il a rappelé que le monde est confronté à de nombreux problèmes dans chacun des pays. Surtout qu’à la fin de ce siècle, l’on devra nourrir dix milliards de personnes.



Raison pour laquelle «nous devons préserver la biodiversité. Nous devons fournir des données scientifiques de qualité. Déjà en 2030, nous devons éradiquer la faim, l’extrême pauvreté et la malnutrition. C’est un droit élémentaire de l’homme. Essayons de coopérer et mettons-nous déjà au travail», a-t-il poursuivi.



Pour le Dr Kent Nnandozie, Secrétaire général du Traité international des ressources phylogénétiques, cette 7ème session de l’Organe directeur de ce Traité devra avoir une volonté de mettre en œuvre le Traité et conserver la biodiversité.



«Le Traité a certes connu des avancées et des défis. Nous avons soutenu des projets d’appuis aux agriculteurs. Le déploiement du système d’information international est opératoire et atteint tous les guichets. Il faut préserver cette dynamique et atteindre les ODD », a-t-il relevé.



Il a ajouté la nécessité de privilégier les semences génétiques restantes à la sécheresse, et de conserver diverses espèces. Déjà le Traité a 61 projets dans 125 pays en développement. Il faudra donc un échange d’informations au-delà des frontières pour alimentaires le monde.



«Le Rwanda dispose de 70 variétés à la supposition des autres pays» - Dr Mukeshimana.



De son côté, la ministre rwandaise de l’Agriculture et des Ressources Animales (MINAGRI), a informé que le Rwanda dispose de 70 variétés à la disposition des autre pays.



«Partout dans tous les pays, les cultures sont attaquées par des maladies, des nématodes, des fongicides et des bactéries. L’important est d'avoir plus de nouvelles variétés données aux fermiers. Dans des pays chauds, des maladies contre les hommes comme la malaria, et contre les cultures comme «kabore» existent. Mais des semences novelles en place que permettent une résistance», a-t-elle souligné.



Elle a déploré que les inondations détruisent les ressources de la biodiversité, alors que la production agricole doit doubler d’ici 2050, car le monde aura 10 milliards de personnes, dont 2, 5 milliards dans les villes.



«Cela exige des systèmes de production innovants avec des objectifs de transformation ambitieux qui éradiquent la faim, la malnutrition et la pauvreté extrême. Pour cela, l’on devra garantir la viabilité des systèmes agricoles qui assurent la sécurité alimentaire», a-t-elle dit.



Elle a précisé que l’agriculture du Rwanda représente 1/3 du PNB et qu’elle occupe 70 % de la population.



«Le Rwanda a connu une avancée et a amélioré la productivité. Le pays vise à sorti de pauvreté et atteindre un revenu intermédiaire. Sa Vision est d’atténuer les menaces qui pèsent sur l’environnement, créer des pratiques et des stratégies de croissance. Le Rwanda veut aussi renforcer les variétés mises au point. Le secteur de la recherche a distribué plus de 90 variétés de riez, blé, haricot, au Rwanda et même au-delà. Nous avons déjà une banque des gènes et nous pouvons aider les pays voisins encouragés aussi à se doter de lois qui garantissent les fermiers et les sélectionneurs des végétaux», a-t-elle souligné.



Pour terminer, la Ministre Mukeshimana a émis le vœu de créer un mécanisme clair découlant de l’utilisation commerciale des ressources. Elle a recommandé de préserver le droit des fermiers de participer équitablement aux ressources phytogénétiques afin d’accéder aux avantages liés à ces ressources. (Fin)