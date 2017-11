Le Centre pour Innovation doté de $US 100 millions commencera en Janvier 2018

Kigali: Le Centre pour Innovation doté de $US 100 millions sera opérationnel dès Janvier 2018 et il renforcera ceux qui ont plus de talents en sciences et technologies, selon le Ministre des Finances, Claver Gatete.



«Cet objectif cadre avec les objectifs du mandat présidentiel 2017-2024 qui vise à créer plus d’emplois qui génèrent la croissance chez les jeunes grâce à des initiatives d’innovation que l’on pourra trouver dans ce Centre appelé « Kigali Innovation City » au sein de “Kigali Special Economic Zone” », a-t-il indiqué.



Il a précisé que c’est dans cet esprit qu’un Fonds dénommé « Innovation Fund » a été créé. Le Centre pour l’Innovation travaillera avec l’Université Carnegie Mellon et l’Institut Africain des Mathématiques et d’autres divers instituts.



Aphrodice Mutangana qui dirige KLab, un centre qui aide les jeunes soucieux de perfectionner leurs projets en ICT, apprécie la création de ce Centre d’innovation pour l’appui qu’il apportera à des projets en ICT en quête de renforcement des capacités. (Fin)