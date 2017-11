Les détournements des fonds pour les vulnérables s’élèvent à plus de 2,6 milliards Frw

Kigali: Le Parquet Général de la République a annoncé que les détournements au niveau des fonds destinés à rehausser les conditions socio-économiques des vulnérables s’élèvent à 2 611 202 589 Frw, et ils impliquent 481 prévenus pour 245 infractions.

Parmi ces programmes victimes des détournements, on cite Publics Works ou VUP, Mutuelle de santé, Ubudehe, SACCO (Coopératives d’Epargne et de Crédit), FARG (Fonds d’Assistance aux Rescapés du Génocide), et fonds pour les intrants.



Au niveau du VUP, on a détourné beaucoup de fonds estimés à 1 190 590 016 Frw. Au niveau de Girinka (Programme « Une Vache par Ménage »), on a détourné 270 982 200 Frw ; FARG, 4 914 200 Frw.



La Procureur Nyirarugo indique que 117 jugements impliquant 172 prévenus accusés d’avoir détourné 362 296 032 Frw ont été rendus. Mais les tribunaux ont confirmé 261 251 104 Frw détournés.



Le Parquet se réjouit qu’il gagne maintenant beaucoup plus les procès liés aux crimes économiques. Il est passé de 54,9% des procès de 2011-2012 à 84,1 % en 2016-2017.



Il a déjà saisi 234 biens immobiliers et des comptes dans 36 banques, tous appartenant à des prévenus en fuite ou insolvables, tous condamnés pour crimes économiques. (Fin)