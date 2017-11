La Rwandaise Clarisse Iribagiza nommée au Groupe Consultatif de la Jeunesse lancé par la BAD

Kigali: La Rwandaise Clarisse Iribagiza a été nommée au "Groupe Consultatif Présidentiel de la Jeunesse" (acronyme PYAG venant de l’anglais "Presidential Youth Advisory Group") mis en place par la Banque Africaine de Développement (BAD).



Le PYAG est destiné à proposer des idées et des solutions innovantes pour créer des emplois pour les jeunes africains. Il a été lancé par le président de BAD Akinwumi Adesina lundi 27 novembre 2017, en marge du 6e Forum des affaires Union européenne-Afrique à Abidjan.



Agée de 29 ans, Clarisse Iribagiza a fondé en 2010, alors qu’elle était encore étudiante, le laboratoire d’innovation HeHe Labs. Egalement co-fondatrice en 2011 du réseau de start-up rwandaises iHills, Clarisse Iribagiza gère une société qui génère 200.000 dollars de chiffre d’affaires par an et offre des programmes de formation aux élèves, pour les initier à la conception informatique dès le collège. Elle fait partie des 100 personnes qui ont fait bouger l’Afrique en 2015 selon Financialafrik.



Ce Groupe Consultatif dont Clarisse Iribagiza est membre travaillera en étroite collaboration avec la BAD dans la droite ligne de l’initiative de la BAD «Des emplois pour les jeunes en Afrique» (dite par acronyme JfYA pour l’anglais Jobs for Youth in Africa).



Celle-ci entend créer 25 millions d'emplois et profiter à 50 millions de jeunes au cours des dix prochaines années, en leur donnant les compétences nécessaires pour obtenir des emplois décents et pérennes. Il s’agit là de l’initiative la plus importante jamais déployés en faveur de l'emploi des jeunes en Afrique.



Le PYAG compte neuf membres, tous âgés de moins de 40 ans et qui ont contribué de manière significative à la création d’opportunités d'emploi pour la jeunesse africaine. Il est présidé par le plus jeune milliardaire africain Ashish Thakkar, de nationalité ougandaise et PDG-fondateur du Groupe Mara, dont la famille avait tout perdu pendant le génocide des Tutsi du Rwanda en 1994.



Outre Ashish Thakkar, le PYAG compte parmi ses membres : Uzodinma Iweala, auteur primé du Nigeria ; le Camerounais Mamadou Touré, PDG-fondateur d’Africa 2.0 / Ubuntu Capital ; la Tchadienne Vanessa Moungar, directrice du département Genre, femmes et société civile ; Francine Muyumba de la République démocratique du Congo, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse ; l’Américain Jeremy Johnson, co-fondateur de la start up Andela ; la Rwandaise Clarisse Iribagiza, PDG de Heh ; la Nigérianne Ada Osakwe, PDG d’Agrolay Ventures ; et la Zambienne Monica Musonda, PDG de Java Foods. . (Fin)