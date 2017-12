Le Réseau des chercheurs sur les politiques économiques a récompensé cinq jeunes chercheurs

Kigali: Le Réseau des chercheurs sur les politiques économiques (EPRN) a récompensé cinq meilleurs jeunes chercheurs issus des différentes universités du Rwanda qui ont présenté des travaux de qualité sur les Objectifs de Développement Durables (ODD), selon le Coordinateur de EPRN, Seth Kwizera.



«Le premier lauréat Aphrodise Nsabimana a présenté un travail de qualité axé sur le rôle des jeunes dans la mise en œuvre d’un ODD relatif à l’éducation pour les jeunes vivant avec un handicap physique et qui suivent l’enseignement supérieur. Il a montré la nécessité de rendre inclusif l’accès à l’éducation pour tous les jeunes. Il a montré comment ces jeunes peuvent être appuyés. Sa méthodologie est scientifique», a-t-il indiqué.



Le Coordonateur Seth Kwizera a rappelé que dans deux mois, les travaux de ces étudiants primés seront affinés par des professeurs superviseurs, ensuite ces travaux seront publiés sur les sites de EPRN, des universités, et de certains journaux.



EPRN dispose de neuf groupes de recherches réunissant 400 étudiants chercheurs qui sont renforcés et suivis au quotidien dans leurs efforts de recherche, de collecte et d’exploitations des données.



«EPRN renforce les jeunes chercheurs des universités dans différents domaines pour un meilleur avenir. Nous leurs donnons des connaissances et des appuis pour aller sur le terrain», a-t-il dit.



Il a relevé que des défis subsistent cependant, notamment au niveau de la disponibilité des données à jour dans tous les secteurs.



«Au Rwanda seul le Service des Statistiques est là pour aider. Mais souvent, il ne dispose pas de toutes les données souhaitées. C’est ainsi que nos jeunes chercheurs ont utilisés des données fournies par la Banque Mondiale et le FMI. En principe, ils devraient descendre en milieu rural, analyser des données sur la pauvreté. Pour cela, nous les appuyons au niveau des tickets et autres équipements. Mais nos moyens demeurent limités», a poursuivi le Coordinateur de EPRN.



Le premier lauréat primé Aphordis Nsabimana termine sa Maîtrise en Education à l’Université Adventiste de Masoro/Kigali, avec un travail qu’il a présenté dans la présente compétition. Son travail a consisté à interroger 16 professeurs du Collège de l’Education (KIE), 32 professeurs de son université, 16 étudiants avec un handicap physique, et d’autres.



Il a constaté que les étudiants avec un handicap physique ne sont acceptés qu’à l’Université du Rwanda et à l’Université Adventiste de Masoro seulement. Les autres établissements devraient emboîter le pas et donner une éducation inclusive, pour tous.



Nsabimana espère créer une ONG pour plaider la cause des étudiants vivant avec un handicap physique. Son travail a reçu la note 15,5 sur 20 à la fin du cycle de la Maîtrise en Education.



La seule fille lauréate dans la compétition vient de l’UNILAK. Son travail a porté sur les pertes en aliments non consommés dans les restaurants. Dans un Etat des USA, une étude a montré que ces pertes se chiffrent à $US 80 millions par jour.



«La solution est de promouvoir une culture de se servir une quantité que l’on peut terminer», a-t-elle dit.



Notons que les cinq candidas primés sont Aphrodise Nsabimana, Université Adventiste de Masoro, qui a reçu 300.000 Frw. Le second est Jean-Pierre Mayeri, College of Business and Econoimics (UR), 200.000 Frw ; la 3ème est Isimbi Shemsa de UNILAK, 100 Frw ; le 4ème est Siméon Sibomana du College of Agriculture, Animal Sciences and Veterinary (UR), 80.000 ; le 5ème est Jean-Luc Kabera du College of Business and Economics (UR) 50.000 Frw. (Fin)