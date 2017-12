La réception provisoire du marché de Cyanika construit avec 1,5 milliards Frw aura lieu dans deux semaines

Kigali: La réception provisoire du marché frontalier de Cyanika construit avec 1,5 milliards Frw et achevé à 98 % aura lieu dans deux semaines, selon le Secrétaire exécutif du secteur Cyanika, district Burera, où a été érigée cette précieuse infrastructure.



«La réception provisoire du marché se passera entre le constructeur du marché l’Entreprise Precision Heavy Machinary de Théophile Shirambere, d’une part, et le district de Burera dont la Maire actuelle est Marie-Florence Uwambaje.



«C’est une infrastructure qui générera des revenus à long terme, et qui vient résoudre les problèmes de la population. Des bureaux de change seront installés dans ce marché moderne ainsi que des banques, des restaurants et bars, et des magasins de dépôt de marchandises en transit. Ce sera un marché ouvert. L’on construira aussi une gare, et une crèche où les femmes qui traversent vers l’Ouganda pour les affaires pourront laisser leurs enfants. Des femmes et des jeunes ont créé des coopératives et pourront s’impliquer dans diverses activités du marché. La sécurité sera assurée et des cameras seront posées à divers endroits du marché », a indiqué la Maire de Burera.



Elle a indiqué que la construction du marché a commencé en 2016 et qu’elle devait durer dix mois. Cependant des imprévus ont surgi par exemple ce roc qui a exigé plus de moyens et du temps pour être fendu. Mais dans l’ensemble, le délai prolongé n’a pas été excessif.



Burera est doté aussi de dix autres marchés modernes et de 130 business centers selon des projets du district qui a deux barrages électriques, Ntaruka dans le secteur Kinoni, et Rusumo dans le secteur Butaro.



Burera se distingue aussi par d’importantes infrastructures touristiques, notamment trois hôtels dont Montana Vista à Cyanika, Burera Beach Ressorts sur le Lac Burera. Il dispose d’un aéroport à Butaro et d’un Agakiriro (Centre des métiers) à Rugarama où l’on fabrique des habits.

A cela s’ajoute une école technique professionnelle de Rusarabuye pour former les jeunes en mécanique, construction et menuiserie.



Les zones touristiques qui attirent plus de visiteurs sont les deux lacs Burera et Ruhondo, le marais de Rugezi et le parc des volcans.



Des gens travaillent dans des projets et exécutent des travaux publics (VUP) qui leur permettent de gagner de l’argent, de payer la mutuelle de santé, le minerval des enfants et même d’épargner et de se construire des maisons descentes, tout en assurant leur sécurité alimentaire.



Un autre volet de VUP est de donner une aide d’urgence aux personnes âgées. Le dernier volet est lié à des institutions financières qui facilitent l’accès aux crédits. (Fin)