La Banque Mondiale fait un don de $68 millions pour relier les marchés des produits agricoles

Le Ministre Claver Gatete et le Directeur de la Banque Mondiale au Rwanda, Yasser El Gammal, échangent les documents de l'Accord signé

Kigali: La Banque Mondiale et le Gouvernement du Rwanda ont signé un Accord selon lequel la Banque Mondiale octroie un don de $ 68 millions pour la construction des routes reliant les milieux ruraux, notamment les centres des marchés des produits agricoles, selon le Ministre des Finances Claver Gatete.

«Ces fonds sont un don fourni par les Etats-Unis et les Pays-Bas qui déboursent $20 millions. Le Rwanda y ajoutera $ 16 millions, afin d’accroître le réseau des routes rurales. Nous étions entrain d’exécuter un projet de construction des routes rurales de 270 Km dans les districts de Rwamagana, Karongi, Nyamagabe et Gisagara, grâce à un crédit de $ 45 millions octroyé par la Banque Mondiale. Les $68 millions viendront pour étendre des routes de 450 Km dans six autres districts qui sont Nyaruguru, Gatsibo, Nyagatare, Nyabihu, Rutsiro, Gakenke», a-t-il indiqué.



Il a ajouté qu’il est utile que ces routes rurales soient reliées aux marchés des produits agricoles pour leur écoulement de ces derniers. En même temps, ces routes aident la population à atteindre les écoles et les dispensaires.



Pour le Secrétaire d’Etat au Transport, Jean de Dieu Uwihanganye, les fonds octroyés apportent un appui substantiel à la longue stratégie nationale de transformation consistant à construire en sept ans 3000 Km de routes de desserte des produits agricoles.



«Les premiers 250 km sont en train d’être construits. Les fonds signés créeront 450 Km. Il restera encore 2.500 Km. Le Gouvernement construira 200 Km au cours des trois prochaines années. Ce qui fait un total de 70 Km. Il restera 2.300 km à construire en sept ans. Nous construisons de grandes routes maintenant », a-t-il souligné.



Il a rappelé que dans l’ordre, le pays est doté de routes nationales, de routes des districts catégories I et II, puis de routes de desserte des produits agricoles comme qui celles seront mises en place par les $ 68 millions.



Le Ministre Gatete a précisé que le Gouvernement fait beaucoup d’efforts à reconnaître pour désenclaver le milieu rural par la construction des routes qui relient les districts, et de routes de desserte des produits agricoles. Ce programme accéléra la croissance économique et permettra d’atteindre les marchés, tout en transportant les personnes et les marchandises conformément au programme du Gouvernement.



Il est à noter que les $ 68 million seront immédiatement versés au gagnant du projet qui exécutera le design des routes en six mois, puis qui construira les routes en douze mois. Et il fera la maintenance des routes pendant trois ans.



«Il faudra construire aussi les capacités des population et des coopératives rurales pour la maintenance des routes construites. Raison pour laquelle l’on doit renfoncer ces coopératives pour être à la hauteur de cette tache. L’on doit remercier aussi les Gouvernement pour ses efforts dans la construction des réseaux routiers Kagitumba-Rusumo, Rubavu-Karongi, Huye-Kibeho», a poursuivi le Ministre Gatete.



Les ambassadeurs des USA et des Pays-Bas étaient présents lors de la cérémonie de la signature de l’Accord. Elles ont pris la parole pour exprimer leur satisfaction et encourager les Rwandais à tirer grand profit de ce don afin d’améliorer leurs conditions de vie. (Fin)