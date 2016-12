La Fondation pour les Soins de Santé contre le VIH/SIDA(AHF) a déjà distribué un million de préservatifs

Kigali: La Fondation pour les Soins de Santé contre le VIH/SIDA ou AIDS Healthcare Fondation (AHF) a déjà distribué gratuitement un million de préservatifs à la population et elle a effectué 250 mille tests pour dépister les personnes infectées », a indiqué Dr Brenda Asiimwe Kateera, Directrice en charge des Programmes de AHF au Rwanda.



« Notre but est de stopper de nouvelles infections, de nouvelles morts. Quand une personne est dépistée séropositive, nous la soumettrons au régime des antirétroviraux (ARV) afin d’éviter des infections opportunistes susceptibles d’entraîner des complications de maladies conduisant à la mort.



Elle a informé qu’AHF est opérationnelle au Rwanda depuis 2006 et elle travaille dans 20 centres de santé au niveau de huit districts. AHV a distribué aussi des ARV à 23 mille personnes infectées qui sont sous traitement.



« L’an prochain, nous continuerons d’étendre nos interventions dans la Ville de Kigali et dans sa périphérie rurale, en faisant des tests de dépistage au VIH/SIDA, en distribuant gratuitement des préservatifs et des ARV », a poursuivi Dr Etienne Hatagekimana, en charge de la prévention et tests de dépistage du VIH/SIDA.



Il a indiqué que les kiosques de AHF ont été installés dans la Ville de Kigali à des endroits à risque d’attraper le SIDA comme Sodoma à Gikondo ; Mu Migina et Corridor à Remera ; Mirongwine à Nyamirambo.



Mais les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas avoir ces condoms. Ils sont seulement sensibilisés sur les risques d’attraper le VIH/SIDA lors des rapports sexuels non protégés.



L’objectif est de réduire les nouvelles infections, sensibiliser les jeunes à se protéger et à modifier leur comportement pour une meilleure protection. Des clubs de jeunes ont été formés à cette fin un peu partout comme à Gikomero, Kabuga, Gahanga et autres centres périurbains.



AHF veut se focaliser surtout sur les jeunes des universités, les jeunes scolarisés et non scolarisés et ceux des villes.



Des témoignages de jeunes sous ARV ont été donnés pour mettre en exergue les appuis médicaux, nutritionnels, financiers, et psychologiques, et en transport, reçus de AHF.



AHF veut travailler davantage avec les radios communautaires et les médias pour arriver à plus de changement de comportement en vue de se protéger contre le VIH/SIDA. (Fin)