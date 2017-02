Visite de la patronne de la diplomatie rwandaise au Benin

Kigali: Louise Mushikiwabo qui dirige la diplomatie rwandaise a séjourné du 2 au 3 février au Benin dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays.



A sa descente d’avion, elle a été accueillie par son homologue béninois et ancien représentant du PNUD au Rwanda, Aurelien Agbénonci. Cette visite est intervenue dans le cadre du suivi et de la concrétisation des accords conclus entre le Bénin et le Rwanda.



Sur le réseau social tweeter, Louise Mushikiwabo a dit que cette visite vise l’échange d’expériences entre les deux pays dans les domaines du textile, de la planification urbaine et du transport aérien.



Des investisseurs et experts rwandais dans les domaines de l’aéronautique, des infrastructures, de l’économie et des finances, du foncier et du numérique ont été du voyage.



Pour rappel, le Président béninois Patrice Talon s’était rendu le 30 août 2016 à Kigali pour échanger avec son homologue rwandais Paul Kagame. (Fin)