Province de l’Ouest: 2023 grossesses chez les mineures en ces trois dernies mois

Province Ouest: Les organes dirigeantes des femmes dans la Province de l’Ouest et le Conseil National des Femmes se sont réunies hier pour arrêter des stratégies efficaces afin de juguler le fléau de grossesses non désirées chez les jeunes filles mineures dans la Province de l’Ouest où l’on recense déjà seulement en trois mois 2023 cas, selon le journal Umuseke qui rapporte l’information.



Le cas est un scandale alarmant qui défie la société, à la fois les parents et les autorités, selon le Gouverneur de cette Province, Alphonse Munyantwari, qui prône l’usage des condoms et d’éducation à la santé sexuelle reproductive.



Il interpelle surtout la responsabilité des parents, des mamans surtout, lors des réunions des soirées des mères.



«A cette occasion, le sujet doit revenir sur la table. Toutes les mamans instruites ou non, fonctionnaires et commerçants, doivent y participer. Car, c’est la vie de leurs enfants qui est en danger», a-t-il martelé.



«Les femmes préfèrent parler de leurs associations et des crédits qu’elles octroient au lieu de se pencher sur les conflits en famille et la discipline relâchée des enfants, surtout des jeunes filles mineures», poursuivi le Gouverneur Munyentwari.



Les autres dames leaders qui sont intervenues ont insisté sur la responsabilité des parents et la nécessité d’appliquer la loi dans toute sa rigueur en matière de répression sévère de tels délits. (Fin)