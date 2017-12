Une sensibilisation de trois mois a été lancée pour encourager à connaître son statut sérologique

Kigali: A l’ occasion de la célébration de la Journée Mondiale de Lutte contre le VIH/SIDA 2017, une sensibilisation qui durera trois mois a été lancée pour encourager les Rwandais à se faire dépister pour qu’ils connaissent leur statut sérologique, selon la Ministre de la Santé, Dr Diane Gashumba.



«Se faire tester a l’avantage de savoir que l’on est sain ou infecté au VIH/SIDA. Si l’on est infecté, l’on se soumet au traitement régulier et l’on protège durablement sa vie. Si l’on est sain, l’on se protège en recourant à l’utilisation du condom pour éviter des infections. Les hommes et les femmes devraient éviter d’infecter d’autres s’ils sont malades. Ils devraient éviter d’être infectés s’ils sont sains. L’on doit aussi éviter de nouvelles infections, et d’avoir des enfants contaminés», a-t-elle indiqué.



Elle a tenu ces propos au Petit Stade de Remera en présence des jeunes et des invités, dont l’Ambassadeur des Etats-Unis, Mme Erica Barks-Ruggles, et le Représentant de l’UNFPA, qui ont donné des messages aussi.



La Ministre de la Santé a confirmé que la séropositivité au VIH/SIDA au Rwanda est stable et reste de 3 % dans la population. Elle a exhorté les jeunes à la circoncision qui réduit de 60 % les infections au VIH/SIDA et autres maladies. Elle a proposé que cette mobilisation générale soit répandue dans les établissements scolaires, les médias, et les confessions religieuses afin que tout le monde se fasse dépister.



Il existe même une méthode de se faire examiner soi-même par sa salive sans aller chez le médecin. Dans ce cas, quand on trouve qu’on est infecté, il est conseillé d’aller refaire le test au Centre de Santé le plus proche pour confirmation.



« Le dépistage a l’avantage d’augmenter le nombre de gens qui connaissent leur statut sérologique. Les personnes infectées peuvent le savoir et vivre sans infecter d’autres. Ceux qui ne se sont pas infectés peuvent éviter d’être contaminés et continuer à se protéger. Ainsi 90 % des personnes infectées peuvent commencer à se soumettre sous le régime des ARV. Au Rwanda, les soins au VIH/SIDA sont gratuits conformément à la politique d’atteindre les ODD (Objectifs de Développement Durables) relatifs à la santé pour tous. Les jeunes filles, toujours plus exposées et plus vulnérables, devraient savoir dire non à des hommes qui ne sont pas leurs conjoints, et à défaut, recourir aux préservatifs », a poursuivi la Ministre Gashumba.



«Les jeunes sont la force du pays. Ils devraient savoir se protéger et privilégier ce qui va dans leur intérêt, et leur développement. Rien ne doit les empêcher de se faire dépister pour connaître le statu surtout que nous avons un accès gratuit au traitement», a-t-elle insisté, en se réjouissant du partenariat en place au Rwanda dans le secteur de la santé.



Pour sa part, l’Ambassadeur des Etats-Unis au Rwanda, Erica Rugles, a exhorté aussi les jeunes à savoir protéger leur vie, eux qui sont le Rwanda de demain.



Elle rappelé le besoin de se faire dépister pour une meilleure protection de la communauté. Elle a souligné la nécessité de respecter le genre à travers HeForShe, et de se respecter soi-même.



«Nous devons utiliser nos forces et notre intelligence pour protéger notre vie», a-tt-elle indiqué.



Elle a déploré que l’an passé 390.000 jeunes ont été infectés au VIH/SIDA dans le monde, soit une moyenne de plus de 1.000 jeunes infectés chaque jour.



«C’est important de renforcer les jeunes si nous voulons réduire les infections à zéro», a-t-elle dit.



Le Représentant de UNFPA, au nom des agences onusiennes, a abondé dans le même sens et a exprimé la nécessité pour tous de se protéger.



Sur le Petit Stade de Remera/Kigali en marge de la célébration de cette journée, plus 202 jeunes se sont volontairement fait dépister immédiatement. Sept ont été dépistés séropositifs, soit 3,4%. (Fin)