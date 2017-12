L’hôpital de Butaro qui soigne le cancer reçoit cent malades par mois venus de toute la région

Kigali: L’hôpital de Butaro qui soigne le cancer reçoit cent malades par mois venus du Rwanda et de toute la région pour faire soigner cette maladie, selon la Maire du district de Burera, Marie Florence Uwambaje.



«Les malades du cancer qui viennent se faire soigner à l’hôpital de Butare sont pris en charge par cet hôpital qui leur octroie un régime alimentaire approprié, et un ticket pour revenir bénéficier des soins. Il est rare qu’on puisse avoir un tel service spécialisé en milieu rural. L’hôpital et une Université branche de Harvard University/University Global Health Equity -UGHE) en construction auront de l’eau suffisante, de l’électricité et de la fibre optique pour une connexion facile. Le personnel de l’hôpital est recruté de partout, et même à partir de la région», a-t-elle indiqué.



Elle a rappelé que cette université rattachée à l’hôpital de Butaro sera achevée à la fin de 2018. Elle est le fruit d’un partenariat entre Partner in Health «Inshuti mu buzima» qui appuie aussi Kirehe, Kayonza et Rwinkwavu.



«Ce Partenaire in Health a renforcé les capacités du personnel des hôpitaux qu’il appuie. L’on soutient le malade et on le soigne. Mais l’on descend aussi en famille pour voir que l’hygiène et l’assainissement y règnent. L’on peut même identifier ce qui est à l’origine de la maladie», a poursuivi la Maire de Burera, Uwambaje.



Elle a rappelé qu’UGHE qui sera rattachée à l’hôpital de Butaro pour se spécialiser sur les soins de santé liés aux maladies du cancer sera construit sur 100 ha. Les populations rurales de la proximité sont munies à 100 % de la mutuelle de santé, alors que dans tout le district de Burera, seulement 89,3 % de la population ont déjà payé ces frais. La population locale participe à la gestion de cette infrastructure précieuse qui a été construite pour elle.



Mais la Maire du district confirme que grâce à la mobilisation, en Décembre prochain, toute la population aura sa mutuelle de santé en poche. Le district de Burera est troisième en mutuelle de santé après Gakenke et Nyamasheke.



Le district de Burera compte 17 secteurs avec 19 centres de santé et 37 postes de santé dans 69 cellules. Il est prévu que chaque cellule doit avoir son propre poste de santé. On a déjà construit jusqu’aujourd’hui 56 postes de santé. (Fin)