Hôtel Umubano de Kigali: le Chanteur DJ multi-instrumentaliste animera un Concert ce 15 Décembre à 20h00

Kigali: A Hôtel Umubano de Kigali, venu de Marseilles, aux origines caribéenne, le Chanteur DJ multi-instrumentaliste animera un Concert ce15 Décembre à 20h00, selon l’Institut Français de Kigali.

Multi-instrumentiste, DJ, compositeur mais surtout mélomane, il a su conquérir le cœur des Marseillais – et bien au-delà de nos terres – Avec son groove organique, ses sonorités élastiques empreintes de beats électroniques et de folk, David Walters est à l’aise sur tous les tempos et cultive la spontanéité, toujours selon un communiqué de l’Institut Français de Kigali.



De main de maître, il orchestre, en live et en solo, guitare-voix-percussions atypiques-boucles et samples avec sa «touch» si singulière.



Notoriété grandissante oblige, les premières parties de renom s’enchaînent: -M-, Tracy Chapman, Morcheeba, Gotan Project, Lenny Kravitz, Jamiroquai,…



Deux albums ont déjà vu le jour : « Awa» en 2006 et « Home», en 2009, s’associant, sur ce dernier, avec des artistes aussi brillants qu’Asa, Arthur H, Stephane Melino des Negresses Vertes. En 2008, à l’occasion de l’échange Bamako/Marseille dans le cadre du festival Marsatac, David partira à la rencontre de musiciens maliens. De cette résidence fructueuse découlera une série de concerts suivie d’un album Mix Up Bamako.



Il a été sélectionné en 2011 par Canal+ pour animer l’émission télé «Les Nouveaux Explorateurs». Un véritable contact direct avec la population, la découverte des traditions, la culture contemporaine ainsi que le panorama d’un pays sur le plan social s’offrent aux téléspectateurs avides de nouvelles explorations aux quatre coins du monde. «Les Nouveaux Explorateurs», c’est une série de documentaires vers les USA, l’Inde l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, La Colombie et Cuba.



Depuis, David continue d’aller à la rencontre des artistes, à travers des résidences et des concerts à l’étranger, dans le cadre de We Play et avec le soutien de l’Institut Français.



Inspiré de ses voyages, David Walters a réalisé en 2015 la mixtape «NEVER STOP EXPORING», (en partenariat avec NOVA) des bandes sonores originales aux couleurs des pays parcourus: Etats Unis, Afrique du Sud, Inde, Corée du Sud, Colombie et Cuba, …



C’est aussi par l’image qu’il nous propose sa vision des pays. Il nous emmène aux quatre coins de la planète où il croise des personnages hauts en couleurs qui vivent par et pour la musique.



En mouvement constant David travaille actuellement sur la réalisation de son prochain album. (Fin)