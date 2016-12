La CNLG invite les cyclistes de Bugesera à lutter contre l'idéologie du génocide

Kigali: La Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) a encouragé plus de 150 jeunes cyclistes (communément appelés Abanyonzi) de Bugesera à s'engager dans la lutte contre l'idéologie du génocide.



Selon la CNLG, les jeunes opérant sous leur coopérative, COTRAVENYA, opérant dans le secteur de Nyamata, district de Bugesera ont été appelés à détenir les objectifs du pays pour assurer un Rwanda libre de l'idéologie du génocide par une lutte inclusive contre elle.



Le représentant de la CNLG dans le District leur a exposé l'histoire du Génocide commis contre les Tutsi, sa préparation et son exécution et la façon dont les jeunes ont joué un rôle important, en particulier lors de son exécution en 1994 quand plus d'un million de Tutsi ont été abattus dans trois mois seulement.



Après avoir compris l'histoire du génocide commis contre les Tutsi et le rôle joué par la jeunesse d’alors dans son exécution, les cyclistes se sont engagés à lutter contre l'idéologie du génocide et toute autre idée perturbatrice susceptible de déformer l'unité et la réconciliation déjà réintégré parmi les Rwandais.



Ils ont également promis d'être des dénonciateurs sur l'idéologie du génocide et le négationnisme du génocide perpétré contre les Tutsi. Le représentant de la CNLG leur a également expliqué comment le FPR a arrêté le génocide et libéré le pays du régime des génocidaires.



Les cyclistes ont suggéré que les exposés sur la lutte contre l’idéologie du génocide pourraient être régulièrement donné et élargi aux jeunes et aux personnes âgées dans les zones champêtres. (Fin)