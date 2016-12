Les prisonniers de Ngoma s'engagent à combattre l'idéologie du génocide

Kigali: Certains détenus de la prison de Ngoma se sont engagés à combattre l'idéologie du génocide en disant la vérité sur leurs actes lors du génocide commis contre les Tutsi en 1994.



Le représentant de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG), dans le district de Ngoma, leur a expliqué le rôle qu'ils devraient jouer dans la lutte contre l'idéologie du génocide et le déni du génocide au cours de leur période d’incarcération et quand ils vont réintégrer dans la communauté.



Le représentant de la CNLG leur a exposé l'histoire du génocide commis contre les Tutsi, sa préparation et son exécution, auxquelles certains d'entre eux ont pris part.



Selon la CNLG, il a également expliqué la dangerosité de l'idéologie du génocide qui a conduit au Génocide commis contre les Tutsi en 1994. Il a rappelé qu'il existe des lois sanctionnant l'idéologie du génocide et les infractions connexes.



Après l’allocution, certains détenus se sont engagés à sensibiliser leurs compagnons de détention au rôle de la vérité et les exhorter à reconnaître, à plaider coupable de ce qu'ils ont fait et à demander pardon.



Ils se sont également engagés à préciser à leurs familles leur implication dans le génocide au lieu de leur mentir, contournant la vérité en arguant que leurs actes d'accusation ne sont que des allégations fausses.



Ils ont promis d'écrire ce qu'ils ont fait, ceux qu'ils ont tués, les endroits où ils les ont tués et les dates auxquelles ils les ont tués pour ceux qui avaient plaidé non coupable.



Selon la CNLG, il y en a qui sont encore tenaces; montrant l'idéologie du génocide et les idées divisionnistes tout au long de leurs discours. La prison de Ngoma abrite 911 détenus, dont 94 seulement sont des hommes. (Fin)